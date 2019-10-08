В Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил подростка на пешеходном переходе

Вечером в понедельник, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель за рулём автомобиля «Лексус» сбил подростка.
Как рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД, ДТП произошло около 22:00.
«Водитель 1978 года рождения двигался по улице Титова на автомобиле Lexus RX со стороны Троллейной в сторону Станиславского. У дома
В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу. Характер травм уточняется.
В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.