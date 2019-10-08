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Происшествия

В Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил подростка на пешеходном переходе

Пострадавшего увезли в больницу

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Подросток доставлен в больницу

Подросток доставлен в больницу

Вечером в понедельник, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель за рулём автомобиля «Лексус» сбил подростка.

Как рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД, ДТП произошло около 22:00.

«Водитель 1978 года рождения двигался по улице Титова на автомобиле Lexus RX со стороны Троллейной в сторону Станиславского. У дома № 41/1 на улице Титова в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу», — пояснил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу. Характер травм уточняется.

В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    мария
    8 окт 2019 в 00:22

    Секундочку, а что делал подросток вечером и один? Водителя не оправдываю, но и правомерность действий/бездействий надо проверить, дать правовую оценку.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 00:40

    Оба в шары долбились. Один шёл вслепую, а другой ехал вслепую...