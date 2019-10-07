Вечером в понедельник, 7 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла на улице Большевистской.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, иномарка залетела на отбойник, затем загорелась и врезалась в столб.
«Я ехала, когда девушка бросилась под авто. Она просила огнетушитель, я ей его дала. Она тормозила водителей, но никто не останавливался. Либо останавливался, но у него не было огнетушителя. <...> [Автомобиль] не прям горел, но что-то светилось и будто загоралось», — пояснила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица.
В ГИБДД уточнили, что авария произошла в 20:50.
«Водитель 1996 года рождения на автомобиле Honda Fit двигался по улице Большевистской со стороны Ульяновской в сторону Хитровской. На пересечении с Днепрогэсовской совершил наезд на препятствие, на островок безопасности. Далее автомобиль откинуло в световую опору. В результате ДТП водитель доставлен в больницу с сотрясением головного мозга. Его пассажир, девушка 2002 года рождения, с переломом бедра также госпитализирована», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Ранее в Дзержинском районе пьяный водитель врезался в «Ладу». В аварии пострадали два человека.