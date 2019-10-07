Вечером в понедельник, 7 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла на улице Большевистской.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, иномарка залетела на отбойник, затем загорелась и врезалась в столб.

«Я ехала, когда девушка бросилась под авто. Она просила огнетушитель, я ей его дала. Она тормозила водителей, но никто не останавливался. Либо останавливался, но у него не было огнетушителя. <...> [Автомобиль] не прям горел, но что-то светилось и будто загоралось», — пояснила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица.