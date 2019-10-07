8 октября вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Происшествия

В Октябрьском районе «Хонда» врезалась в столб — пострадали двое

Очевидцы рассказали, что после удара иномарка загорелась

Поделиться

286
2 Обсудить
Два человека попали в больницу

Два человека попали в больницу

Вечером в понедельник, 7 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла на улице Большевистской.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, иномарка залетела на отбойник, затем загорелась и врезалась в столб. 

«Я ехала, когда девушка бросилась под авто. Она просила огнетушитель, я ей его дала. Она тормозила водителей, но никто не останавливался. Либо останавливался, но у него не было огнетушителя. <...> [Автомобиль] не прям горел, но что-то светилось и будто загоралось», — пояснила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла в 20:50.

«Водитель 1996 года рождения на автомобиле Honda Fit двигался по улице Большевистской со стороны Ульяновской в сторону Хитровской. На пересечении с Днепрогэсовской совершил наезд на препятствие, на островок безопасности. Далее автомобиль откинуло в световую опору. В результате ДТП водитель доставлен в больницу с сотрясением головного мозга. Его пассажир, девушка 2002 года рождения, с переломом бедра также госпитализирована», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Ранее в Дзержинском районе пьяный водитель врезался в «Ладу». В аварии пострадали два человека

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с пострадавшимиврезался в столб

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 00:00

    Если бы ехали на ОТ, то не пострадали бы. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что ОТ намного безопаснее, чем автомобиль.
    Автомобиль - это источник повышенной опасности.

    8 окт 2019 в 00:10

    Там построили совершенно дурацкие островки безопасности. Серьезная авария там - это был вопрос времени.