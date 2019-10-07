Почему сибирякам можно пропустить фильм «Джокер», на который раскупают билеты: объясняет кинокритик

А вы уже ходили в кинотеатр на «Джокера»? Фото: kinopoisk.ru

Уже четыре дня подряд в некоторых кинотеатрах Новосибирска на вечерние сеансы «Джокера» раскуплены почти все билеты. Фильм Тодда Филлипса ставит рекорды в прокате по обе стороны океана. Что это — очередной успешный кинокомикс, грандиозный авторский фильм или нечто пограничное? Кинокритик Максим Генинг посмотрел фильм и, кажется, разгадал его феномен. Публикуем его авторскую колонку.

Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса недавно вышел из лечебницы для душевнобольных и живёт с мамой в городе Готэм. У него травма мозга, из-за которой Артур испытывает большие проблемы с социализацией — в моменты стресса он начинает хохотать. Флек мечтает стать стэндап-комиком, но он не особо смешной. Однако одно случайное событие меняет жизнь героя и всего Готэма.



Стоит ли идти в кинотеатр Основная проблема «Джокера» в шуме, который вокруг него. Если судить по ажиотажу в соцсетях, Голливуд породил нечто, сравнимое по мощи высказывания с «Драйвом» или «Бойцовским клубом». Спойлер: это не совсем так.

Фильм и впрямь безупречен в своей форме, декорации впечатляют! Но цветокоррекция не входит в историю. Благо в этом фильме не только картинка, тут он — его величество Хоакин Феникс.

Почему фильм «Джокер» стоит посмотреть? Хоакин Феникс плетёт персонажа настолько яркими мазками и так мастерски, что постоянно ходит между двух вердиктов: «это великолепно» и «он переигрывает». Поведение Феникса в кадре гипнотизирует. Актёр держит внимание зрителя, он будто плавкий пластик. Кто знает, возможно, это «Оскар» (если киноакадемики закроют глаза на пару публичных скандалов, в которые вляпался режиссёр). Антураж и операторские планы. Авторы конструируют фактурный Готэм, способный поспорить с аутентичным Нью-Йорком из классики 70-х (или сериала «Двойка», например). Город и тесные квартирки выглядят просто фантастически, серьёзно. Никогда и нигде кинокомикс не выглядел так натурально (пусть «Джокера» и можно назвать кинокомиксом с натяжкой).



Фильм, кажется, получился таким, каким планировался. Авторы ушли ещё дальше Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь») в попытке заземлить и очеловечить комиксного персонажа. Поджилки трясутся на паре сцен — всё очень убедительно. Будто реальная Америка со своей парой сотен ежегодных «шутингов» врывается внутрь фильма. Наверное, поэтому сеансы в США охраняются полицией — для некоторых это может выглядеть вдохновляюще. Любопытен и иной угол зрения на вселенную Бэтмена. Семья Уэйнов, например, выступает в этом фильме в роли мерзких богачей. Почему фильм можно и пропустить? В «Джокере» всё в лоб. Всё. Дуболомная драматургия в картине досталась ей по наследству не от авторского кино, а от комиксов. Артур Флек — социофоб с психическим заболеванием. Весь мир против него. Артура грех не пожалеть. Сценарий с его натяжками и сюжетными поворотами, позаимствованными из других фильмов, — самая слабая часть «Джокера». Тут, например, есть не особо впечатляющие цитаты из Скорсезе, представляющие собой целые куски из «Короля комедии» и пару сцен из «Таксиста».



Насупленное лицо создателей может и раздражать. Каждый кадр фильма кричит — мы тут не в игрушки играем! У нас серьёзное кино, важное, с социальным подтекстом, глядите! Хвалёная мрачность комиксов DC здесь, конечно, работает получше, чем в «Бэтмене против Супермена», но всё равно угнетает тем, что фильм все два часа давит в одну и ту же кнопку.

«Джокер» — кино, которое лишь маскируется радикальным высказыванием. Филлипс и соавторы вроде бы и хотят выступить с левацким манифестом, а вроде как и чётко осознают, за какие буйки заплывать нельзя. Получается вполне себе безопасное кино — как раз для пары недель споров в сети.

«Джокер» вызывает диаметрально противоположные реакции как кинокритиков, так и зрителей. Жюри Венецианского фестиваля вручило фильму главную награду. Американская пресса в то же время пишет о режиссёре «Джокера»: «Филлипс хочет, чтобы мы думали, будто это кино о пустоте нашей культуры, но на самом деле он просто создаёт яркий пример этой пустоты».

А вы что думаете об этом фильме?