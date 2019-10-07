Перестрелка на Хилокском рынке, где пострадали пятеро человек, попала на видео

Днём в понедельник, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от рынка на Малыгина, неизвестные открыли стрельбу.
Очевидец перестрелки, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись, на которую попала перестрелка.
Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля «Инфинити». Ранее в полиции сообщали, что инцидент произошёл около 15:00.
«На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Позже стало известно, что в перестрелке пострадали пять человек.
Вы знаете, кто и зачем поджег автомобиль «Инфинити»? Вы являетесь одним из участников конфликта и хотите рассказать свою версию (можно анонимно)? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 либо через почту news@ngs.ru.