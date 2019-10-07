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Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

Перестрелка на Хилокском рынке, где пострадали пятеро человек, попала на видео

Её снял очевидец

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По словам очевидцев, конфликт произошёл из-за загоревшегося автомобиля&nbsp;

По словам очевидцев, конфликт произошёл из-за загоревшегося автомобиля 

Днём в понедельник, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от рынка на Малыгина, неизвестные открыли стрельбу.

Очевидец перестрелки, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись, на которую попала перестрелка.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля «Инфинити». Ранее в полиции сообщали, что инцидент произошёл около 15:00. 

«На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Позже стало известно, что в перестрелке пострадали пять человек.

Вы знаете, кто и зачем поджег автомобиль «Инфинити»? Вы являетесь одним из участников конфликта и хотите рассказать свою версию (можно анонимно)? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 либо через почту news@ngs.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    вопрос
    7 окт 2019 в 23:35

    Запахло 90 ми ))

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 23:39

    Надо полиции жестко пресекать такие разборки, если нет - они оборзеют

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 23:30

    Обычное дело. Снимавший видео не служил что ли?