Перестрелка на Хилокском рынке, где пострадали пятеро человек, попала на видео

По словам очевидцев, конфликт произошёл из-за загоревшегося автомобиля Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём в понедельник, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от рынка на Малыгина, неизвестные открыли стрельбу. Очевидец перестрелки, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись, на которую попала перестрелка.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля «Инфинити». Ранее в полиции сообщали, что инцидент произошёл около 15:00. «На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.