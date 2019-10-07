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Два человека пострадали в столкновении трёх иномарок на Толмачевском шоссе

ДТП произошло в Ленинском районе

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На шоссе столкнулись три автомобиля

На шоссе столкнулись три автомобиля

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска на Толмачёвском шоссе столкнулись три автомобиля.

«В 20:23 столкнулись три иномарки. По предварительной информации, пострадали два человека — все взрослые. На месте сейчас работает экипаж», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работали сотрудники скорой помощи.

Читатель НГС, который стал очевидцем аварии, добавил, что одна из иномарок выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.

Сегодня на дороге между Кольцово и новосибирским Академгородком в лобовом столкновении погиб президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо Андрей Подойников.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    7 окт 2019 в 21:47

    опять правый руль.

    7 окт 2019 в 21:52

    и снова фигурирует такси