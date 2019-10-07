Два человека пострадали в столкновении трёх иномарок на Толмачевском шоссе

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска на Толмачёвском шоссе столкнулись три автомобиля.
«В 20:23 столкнулись три иномарки. По предварительной информации, пострадали два человека — все взрослые. На месте сейчас работает экипаж», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте работали сотрудники скорой помощи.
Читатель НГС, который стал очевидцем аварии, добавил, что одна из иномарок выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.
Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.
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