Чиновник потратит ползарплаты на брошюры о тарифах ЖКХ и капремонте

Сотрудник администрации наукограда Кольцово под Новосибирском решил выпустить буклет про ЖКХ за свой счёт — в нём Александр Чернышев ответил на самые частые вопросы.
На 200 экземпляров понадобится около 14 тысяч рублей — это приблизительно половина зарплаты чиновника.
«В буклете тезисно изложены простые факты. Это такой каркас знаний в простом виде. Стиль пояснения выбран максимально простой. Скорее всего, это бесплатное распространение для старших классов и студентов. Тех, кто вот-вот станет жить самостоятельно и столкнется с вопросами ЖКХ», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника отдела ЖКХ администрации рабочего наукограда Кольцово Александр Чернышев.
«Цель не столько выпустить книжку, как донести до людей степень их прав и ответственности в вопросах содержания дома!» — добавил Чернышев.
В буклете он подробно рассказывает, что такое тарифы ЖКХ, из чего они складываются и как их оплачивать, а также объясняет, как жителям взаимодействовать с органами власти.
В начале этой неделе в Кольцово решили бороться с бесплатными газетами, которые засоряют подъезд, с помощью наклеек на почтовых ящиках.