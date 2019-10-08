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Чиновник потратит ползарплаты на брошюры о тарифах ЖКХ и капремонте

В буклете он рассказывает, как оплачивать счета

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В буклете чиновник подробно рассказывает, что такое тарифы ЖКХ, из чего они складываются и как их оплачивать

В буклете чиновник подробно рассказывает, что такое тарифы ЖКХ, из чего они складываются и как их оплачивать

Сотрудник администрации наукограда Кольцово под Новосибирском решил выпустить буклет про ЖКХ за свой счёт — в нём Александр Чернышев ответил на самые частые вопросы. 

На 200 экземпляров понадобится около 14 тысяч рублей — это приблизительно половина зарплаты чиновника.

Буклет планируется распространять в школах и университетах

Буклет планируется распространять в школах и университетах

«В буклете тезисно изложены простые факты. Это такой каркас знаний в простом виде. Стиль пояснения выбран максимально простой. Скорее всего, это бесплатное распространение для старших классов и студентов. Тех, кто вот-вот станет жить самостоятельно и столкнется с вопросами ЖКХ», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника отдела ЖКХ администрации рабочего наукограда Кольцово Александр Чернышев.

В буклете также объясняется, как жителям взаимодействовать с органами власти

В буклете также объясняется, как жителям взаимодействовать с органами власти

«Цель не столько выпустить книжку, как донести до людей степень их прав и ответственности в вопросах содержания дома!» — добавил Чернышев.

В буклете он подробно рассказывает, что такое тарифы ЖКХ, из чего они складываются и как их оплачивать, а также объясняет, как жителям взаимодействовать с органами власти.

В начале этой неделе в Кольцово решили бороться с бесплатными газетами, которые засоряют подъезд, с помощью наклеек на почтовых ящиках.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    вопрос
    8 окт 2019 в 12:16

    понаблюдаю пару месяцев.
    если павлик не изменится.
    то уйду с нгс.

    вопрос
    8 окт 2019 в 12:15

    Стараюсь реже посещать туалет.
    Реже мыть руки.
    Экономлю на оплате услуг жкх

    Автомобилист
    8 окт 2019 в 12:11

    Если раздать бабулям, то может быть толк. В принципе, достаточно годное дело