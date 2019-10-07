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Хоккейная «Сибирь» начала матч с «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне

Хоккеисты играют сегодня со специальными нашивками

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«Сибирь» начала встречу с «Динамо» с минуты молчания

«Сибирь» начала встречу с «Динамо» с минуты молчания

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске ХК «Сибирь» начал встречу с московским «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне. Защитник умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года. Ему было 29 лет.

Также новосибирские хоккеисты сегодня выступают в специальных нашивках. На них изображен портрет Самвела Мнацяна и его имя с фамилией.

Автор: vk.com/hcsibir1962

«Сегодня, Самвел, ты выйдешь на лед с каждым из хоккеистов "Сибири". Сегодня "Сибирь" сыграет со специальными нашивками на свитерах в Память о Самвеле Мнацяне», — рассказали в группе ХК «Сибирь».

Самвел Мнацян больше года боролся с болезнью

Самвел Мнацян больше года боролся с болезнью

Мнацян перешёл в ХК «Сибирь» из омского «Авангарда» прошлой весной. В августе 2018 года у него диагностировали злокачественную опухоль позвоночника.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    вопрос
    7 окт 2019 в 19:55

    Переживать за чужих людей это лицемерие.
    Можно переживать только за родных и близких.

    вопрос
    7 окт 2019 в 20:02

    Павлик может и плачет.
    Переживает.
    Сочувствует.
    Но настоящие мужики.
    Эмоций не испытывают.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 19:54

    Правильно. Солидарен.