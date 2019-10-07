Хоккейная «Сибирь» начала матч с «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске ХК «Сибирь» начал встречу с московским «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне. Защитник умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года. Ему было 29 лет.
Также новосибирские хоккеисты сегодня выступают в специальных нашивках. На них изображен портрет Самвела Мнацяна и его имя с фамилией.
Автор: vk.com/hcsibir1962
«Сегодня, Самвел, ты выйдешь на лед с каждым из хоккеистов "Сибири". Сегодня "Сибирь" сыграет со специальными нашивками на свитерах в Память о Самвеле Мнацяне», — рассказали в группе ХК «Сибирь».
Мнацян перешёл в ХК «Сибирь» из омского «Авангарда» прошлой весной. В августе 2018 года у него диагностировали злокачественную опухоль позвоночника.