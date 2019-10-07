Хоккейная «Сибирь» начала матч с «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске ХК «Сибирь» начал встречу с московским «Динамо» с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне. Защитник умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года. Ему было 29 лет.

Также новосибирские хоккеисты сегодня выступают в специальных нашивках. На них изображен портрет Самвела Мнацяна и его имя с фамилией.