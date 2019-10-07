Новосибирец решил приготовить еду в тандыре на крыше высотки на Советской

Сегодня, 7 октября, перепуганные жители дома по улице Советской, 8 в центре Новосибирска вызвали пожарных — с крыши 10-этажного здания пошёл дым.

«По прибытии к месту вызова в ходе разведки пожарно-спасательные подразделения проникли на кровлю, где было установлено, что товарищ в тандыре готовил пищу. С товарищем будет проведена разъяснительная работа», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Поваром оказался один из жителей дома.

В конце августа рабочие на улице Семьи Шамшиных повалили дерево, а потом начали готовить плов. Поваров остановил участковый после жалоб жителей дома.