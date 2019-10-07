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Новосибирец решил приготовить еду в тандыре на крыше высотки на Советской

Когда с крыши пошёл дым, на место приехали пожарные

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Поваром оказался один из жителей дома

Поваром оказался один из жителей дома

Сегодня, 7 октября, перепуганные жители дома по улице Советской, 8 в центре Новосибирска вызвали пожарных — с крыши 10-этажного здания пошёл дым.

«По прибытии к месту вызова в ходе разведки пожарно-спасательные подразделения проникли на кровлю, где было установлено, что товарищ в тандыре готовил пищу. С товарищем будет проведена разъяснительная работа», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Поваром оказался один из жителей дома.

В конце августа рабочие на улице Семьи Шамшиных повалили дерево, а потом начали готовить плов. Поваров остановил участковый после жалоб жителей дома.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    7 окт 2019 в 19:17

    Мы в чопе на кухне толька готовим. И то вытяжка есть.

    с богаткова
    7 окт 2019 в 19:16

    лещей надо выписать.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 19:15

    Штраф надо за такое выписывать.