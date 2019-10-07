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Криминал

В перестрелке на Хилокском рынке пострадали пять человек

Двух пострадавших госпитализировали в больницы

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Местные жители рассказывают, что конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля&nbsp;Infiniti&nbsp;

Местные жители рассказывают, что конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля Infiniti 

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке на улице Малыгина.

«Пять человек обратились за медицинской помощью из-за полученных травм от резиновых пуль. Трое получают амбулаторную помощь. Один с травмой глаза госпитализирован в «Городскую клиническую больницу № 1», один с подозрением на сотрясение мозга — в «Городскую клиническую больницу № 34»», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В пресс-службе полиции объяснили, что недалеко от Хилокского рынка изначально повздорили несколько человек:

«Около 15:00 на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве», — прокомментировали в ведомстве.

Местные жители рассказывают, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti (горящую иномарку видно и на кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы).

Конфликт закончился дракой и перестрелкой, из-за чего к месту происшествия стянулись ОМОН и полицейские. По данным «Интерфакса», было задержано 50 человек - корреспонденту НГС оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли.

Вы знакомы с участниками конфликта? Или вы были на месте происшествия, у вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 либо через почту news@ngs.ru / кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 18:46

    Разогнать пора все это сборище нелегалов и легалов...ну зачем нам этот рынок,одни проблемы...

    вопрос
    7 окт 2019 в 18:41

    Хорошо, что на даче сейчас.
    Тут тихо птички поют.
    И соседей уже нет.
    Никого нет.
    Как отшельник.
    Но есть проблема.
    Чеснок рано посадил.
    Жарища такая стоит.
    Вдруг расти начнет.
    Надо у Павлика спросить.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 18:40

    Это не много пострадавших. Лично мой ЧОП пресекает подобные случаи.