В перестрелке на Хилокском рынке пострадали пять человек

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке на улице Малыгина.



«Пять человек обратились за медицинской помощью из-за полученных травм от резиновых пуль. Трое получают амбулаторную помощь. Один с травмой глаза госпитализирован в «Городскую клиническую больницу № 1 », один с подозрением на сотрясение мозга — в «Городскую клиническую больницу № 34» », — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В пресс-службе полиции объяснили, что недалеко от Хилокского рынка изначально повздорили несколько человек:

