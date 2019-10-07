В перестрелке на Хилокском рынке пострадали пять человек

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке на улице Малыгина.
«Пять человек обратились за медицинской помощью из-за полученных травм от резиновых пуль. Трое получают амбулаторную помощь. Один с травмой глаза госпитализирован в «Городскую клиническую больницу
В пресс-службе полиции объяснили, что недалеко от Хилокского рынка изначально повздорили несколько человек:
«Около 15:00 на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве», — прокомментировали в ведомстве.
Местные жители рассказывают, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti (горящую иномарку видно и на кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы).
Конфликт закончился дракой и перестрелкой, из-за чего к месту происшествия стянулись ОМОН и полицейские. По данным «Интерфакса», было задержано 50 человек - корреспонденту НГС оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли.
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