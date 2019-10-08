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У ближайшей родни слонов в Новосибирском зоопарке родился детёныш

Новорождённый попал на видео к постоянной посетительнице зоопарка

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Учёные пришли к выводу, что филогенетически даманам ближе всего именно слоны: у них много общего в строении скелета, черепа, зубов

Учёные пришли к выводу, что филогенетически даманам ближе всего именно слоны: у них много общего в строении скелета, черепа, зубов

В Новосибирском зоопарке у капских даманов родился детёныш — он попал на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.

Анна Новикова сняла небольшой ролик с детёнышем дамана 5 октября. Зверёк ещё очень маленький, вероятнее всего, ему около недели. Анна отметила, что он мокрый и лысый. 

Когда шла съёмка, детёныш прятался под маму.

Видео: Анна Новикова / youtube.com 

Даманов в Новосибирский зоопарк привезли в 2015 году из Перми. По информации зоопарка, этих животных считают ближайшими родственниками слонов, притом что сами они похожи на грызунов — небольшого размера и покрытые шерстью. Однако ученые доказали, что из всех современных животных филогенетически даманам ближе всего именно слоны: у них много общего в строении скелета, черепа, зубов. У даманов постоянно растут резцы, биологи называют их аналогом слоновьих бивней. Беременность у животных, несмотря на их небольшие размеры, длится почти 8 месяцев. Обитают даманы в Африке и на Ближнем Востоке.

Даманы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2015 года

Даманы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2015 года

Также в сентябре в Новосибирском зоопарке потомство появилось сразу у нескольких видов приматов — информация об этом опубликована 7 октября в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    слон
    8 окт 2019 в 07:37

    Родственников не выбирают