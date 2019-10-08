У ближайшей родни слонов в Новосибирском зоопарке родился детёныш

В Новосибирском зоопарке у капских даманов родился детёныш — он попал на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.
Анна Новикова сняла небольшой ролик с детёнышем дамана 5 октября. Зверёк ещё очень маленький, вероятнее всего, ему около недели. Анна отметила, что он мокрый и лысый.
Когда шла съёмка, детёныш прятался под маму.
Видео: Анна Новикова / youtube.com
Даманов в Новосибирский зоопарк привезли в 2015 году из Перми. По информации зоопарка, этих животных считают ближайшими родственниками слонов, притом что сами они похожи на грызунов — небольшого размера и покрытые шерстью. Однако ученые доказали, что из всех современных животных филогенетически даманам ближе всего именно слоны: у них много общего в строении скелета, черепа, зубов. У даманов постоянно растут резцы, биологи называют их аналогом слоновьих бивней. Беременность у животных, несмотря на их небольшие размеры, длится почти 8 месяцев. Обитают даманы в Африке и на Ближнем Востоке.
Также в сентябре в Новосибирском зоопарке потомство появилось сразу у нескольких видов приматов — информация об этом опубликована 7 октября в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».