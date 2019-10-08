У ближайшей родни слонов в Новосибирском зоопарке родился детёныш

Даманов в Новосибирский зоопарк привезли в 2015 году из Перми. По информации зоопарка, этих животных считают ближайшими родственниками слонов, притом что сами они похожи на грызунов — небольшого размера и покрытые шерстью. Однако ученые доказали, что из всех современных животных филогенетически даманам ближе всего именно слоны: у них много общего в строении скелета, черепа, зубов. У даманов постоянно растут резцы, биологи называют их аналогом слоновьих бивней. Беременность у животных, несмотря на их небольшие размеры, длится почти 8 месяцев. Обитают даманы в Африке и на Ближнем Востоке.