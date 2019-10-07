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Дороги и транспорт

На улице Кирова закрасили выделенные полосы для автобусов

Буквы «А» на асфальте остались, а линии между полосами пропали

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Дорожники убрали только линии, которые отделяют полосы для общественного транспорта от соседних рядов, — буквы «А» на асфальте при этом остались<br><br>

Дорожники убрали только линии, которые отделяют полосы для общественного транспорта от соседних рядов, — буквы «А» на асфальте при этом остались

На улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска частично закрасили выделенные полосы для общественного транспорта, которые появились совсем недавно.

О том, что на некоторых участках улицы Кирова исчезла разметка для выделенки, в редакцию НГС сообщил читатель.

«Сегодня утром ехал от Восхода до Каменской. В начале точно закрашено, возле метро "Октябрьская" [разметка] есть вроде, но она там всегда была возле остановки. Дальше на мосту [через Ипподромскую] уже нет. Короче, неразбериха», — пояснил очевидец.

Корреспондент НГС тоже проехал по этому участку и убедился в том, что разметка для выделенных полос частично закрашена как при движении из центра в сторону ГПНТБ, так и в обратном направлении. На участке от ГПНТБ до входов на станцию метро «Октябрьская» и на мосту через Ипподромскую исчезла только линия, отделяющая выделенную полосу от второго ряда. При этом на асфальте в крайних правых полосах остались буквы «А». А возле входов на станцию метро «Октябрьская» разметку для выделенной полосы сохранили в прежнем виде.

Разметку для выделенной полосы закрасили не на всех участках&nbsp;

Разметку для выделенной полосы закрасили не на всех участках 

Возле театра «Глобус» разметка, например, осталась

Возле театра «Глобус» разметка, например, осталась

Сохранили выделенку и рядом со входами на станцию метро «Октябрьская»

Сохранили выделенку и рядом со входами на станцию метро «Октябрьская»

А на мосту через Ипподромскую линии для выделенной полосы теперь нет

А на мосту через Ипподромскую линии для выделенной полосы теперь нет

Выделенка на улице Кирова появилась совсем недавно. Она получилась достаточно широкой. При этом многие водители по привычке продолжали ездить в правом ряду

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска официальный запрос с просьбой пояснить, почему выделенные полосы в этом месте решили частично закрасить.

Ранее дорожники закрасили выделенную полосу на Ватутина. Как пояснял участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, эксперты пришли к выводу о несоответствии выделенных полос нормативам.

«На улице Ватутина очень широкую полосу нанесли для общественного транспорта. ЦОДД (Центр организации дорожного движения. — Прим. ред.) сообщал, что эту полосу демаркируют. Она будет соответствовать ГОСТу», — рассказывал Вячеслав Ашурков.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 19:02

    Хватит скулить и ныть..если закрасили значит так надо...и вас не спросили...кто вы такие...

    Фид Ричардс
    7 окт 2019 в 19:11

    Где то в городе вообще разметки нет, а тут ее на несколько раз перерисовывают. Логика у наших городских чинушей есть?

    Витаминка С
    7 окт 2019 в 19:11

    Пора бы уже перестать косячить с дорогами. За лето очень много раз мэрия на этой теме прославилась.