На улице Кирова закрасили выделенные полосы для автобусов

На улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска частично закрасили выделенные полосы для общественного транспорта, которые появились совсем недавно.
О том, что на некоторых участках улицы Кирова исчезла разметка для выделенки, в редакцию НГС сообщил читатель.
«Сегодня утром ехал от Восхода до Каменской. В начале точно закрашено, возле метро "Октябрьская" [разметка] есть вроде, но она там всегда была возле остановки. Дальше на мосту [через Ипподромскую] уже нет. Короче, неразбериха», — пояснил очевидец.
Корреспондент НГС тоже проехал по этому участку и убедился в том, что разметка для выделенных полос частично закрашена как при движении из центра в сторону ГПНТБ, так и в обратном направлении. На участке от ГПНТБ до входов на станцию метро «Октябрьская» и на мосту через Ипподромскую исчезла только линия, отделяющая выделенную полосу от второго ряда. При этом на асфальте в крайних правых полосах остались буквы «А». А возле входов на станцию метро «Октябрьская» разметку для выделенной полосы сохранили в прежнем виде.
Выделенка на улице Кирова появилась совсем недавно. Она получилась достаточно широкой. При этом многие водители по привычке продолжали ездить в правом ряду.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска официальный запрос с просьбой пояснить, почему выделенные полосы в этом месте решили частично закрасить.
Ранее дорожники закрасили выделенную полосу на Ватутина. Как пояснял участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, эксперты пришли к выводу о несоответствии выделенных полос нормативам.
«На улице Ватутина очень широкую полосу нанесли для общественного транспорта. ЦОДД (Центр организации дорожного движения. — Прим. ред.) сообщал, что эту полосу демаркируют. Она будет соответствовать ГОСТу», — рассказывал Вячеслав Ашурков.