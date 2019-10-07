На улице Кирова закрасили выделенные полосы для автобусов

Дорожники убрали только линии, которые отделяют полосы для общественного транспорта от соседних рядов, — буквы «А» на асфальте при этом остались

На улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска частично закрасили выделенные полосы для общественного транспорта, которые появились совсем недавно.



О том, что на некоторых участках улицы Кирова исчезла разметка для выделенки, в редакцию НГС сообщил читатель.

«Сегодня утром ехал от Восхода до Каменской. В начале точно закрашено, возле метро "Октябрьская" [разметка] есть вроде, но она там всегда была возле остановки. Дальше на мосту [через Ипподромскую] уже нет. Короче, неразбериха», — пояснил очевидец.

