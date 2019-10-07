Семь стран и 10 тысяч километров: новосибирский путешественник отправился в экспедицию по Африке

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов начал новый, седьмой, этап кругосветки по Африке: вместе с командой он стартовал из Кейптауна в ЮАР и за 45 дней планирует проехать семь стран и 10 тысяч километров.
«Мы проедем: ЮАР, Намибию, Анголу, Демократическую Республику Конго (столица Киншаса), Республику Конго (столица Браззавиль), Габон и Камерун», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.
В планах путешественника — побегать за пингвинами, понырять с акулами, пожить в пустыне и в племени химба и так далее.
В мае новосибирский путешественник Алексей Камерзанов завершил шестой этап кругосветки, проехав 12 тысяч километров по Африке.