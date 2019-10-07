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Семь стран и 10 тысяч километров: новосибирский путешественник отправился в экспедицию по Африке

За 45 дней Алексей Камерзанов объедет западный берег континента

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Алексей Камерзанов начал седьмой этап кругосветного путешествия

Алексей Камерзанов начал седьмой этап кругосветного путешествия

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов начал новый, седьмой, этап кругосветки по Африке: вместе с командой он стартовал из Кейптауна в ЮАР и за 45 дней планирует проехать семь стран и 10 тысяч километров.

Перед началом пути путешественники занимались ремонтом машин

Перед началом пути путешественники занимались ремонтом машин

Пока предполагаемое время маршрута по семи странам — 45 дней

Пока предполагаемое время маршрута по семи странам — 45 дней

Камерзанов говорит, что Кейптаун — яркий, дружелюбный город, не похожий на всю остальную Африку

Камерзанов говорит, что Кейптаун — яркий, дружелюбный город, не похожий на всю остальную Африку

«Мы проедем: ЮАР, Намибию, Анголу, Демократическую Республику Конго (столица Киншаса), Республику Конго (столица Браззавиль), Габон и Камерун», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.

Путешественники уже посмотрели на самую южную точку Афирики — мыс Игольный

Путешественники уже посмотрели на самую южную точку Афирики — мыс Игольный

В планах путешественников также мыс Доброй Надежды и Столовая гора

В планах путешественников также мыс Доброй Надежды и Столовая гора

В планах путешественника — побегать за пингвинами, понырять с акулами, пожить в пустыне и в племени химба и так далее.

План побегать за пингвинами Алексей Камерзанов уже выполнил

План побегать за пингвинами Алексей Камерзанов уже выполнил

В мае новосибирский путешественник Алексей Камерзанов завершил шестой этап кругосветки, проехав 12 тысяч километров по Африке.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    вопрос
    7 окт 2019 в 17:18

    Хорошо, когда бабосики есть.
    Сам работаю в чопе.
    Отдыхаю только на обском море.
    Сейчас на даче.
    Переживаю за чеснок.
    Такая жара.
    Не рано посадил.
    Надо у павлуши спросить.

    с богаткова
    7 окт 2019 в 17:16

    не хитрое это дело...на деньги родителей путешествовать...

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 17:16

    Видимо, он не работает и у него нет бизнеса, раз столько свободного времени.