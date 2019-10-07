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Криминал

Источник: директора крупной ритуальной фирмы посадили в СИЗО по делу о взятке

Участники рынка объясняют задержание Виталия Калюжина переделом рынка

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Такая информация прошла по соцсетям и среди его знакомых

Такая информация прошла по соцсетям и среди его знакомых

Директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина посадили на два месяца в СИЗО — информацию об этом подтвердили его коллеги по похоронному бизнесу.

Первым о задержании Калюжина сообщил в своём Facebook новосибирский общественник Владимир Кириллов. О том, что глава ритуальной компании задержан, написал и телеграм-канал «Генерал Каттани».

«На два месяца задержан директор ООО "Ритуальное хозяйство" Калюжин В.В. по статье 291-й. Он подозревается в даче взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской больницы № 1. Заведующий также находится в СИЗО, его обвиняют в получении взяток за рекламу похоронной фирмы перед родственниками умерших. По версии следователей, за эти деньги заведующий отделением должен был просить своих подчинённых, чтобы они рекомендовали родственникам умерших обращаться к ООО», — сообщили в «Генерале Каттани».

В справочной «Ритуального хозяйства» корреспонденту НГС не смогли уточнить, где находится директор, сославшись на его ненормированный график. Однако задержание Калюжина корреспонденту НГС подтвердил гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин.

«Есть такое. Я только буквально недавно узнал об этом. Я не владею какой-то информацией [о причинах]. В процессе мы не пересеклись, но слышал, что у него тоже что-то происходит, думал, что всё хорошо, но вот задержали», — сообщил он.

Якушин заявил, что связывает действия следователей и дело о взятках с попыткой передела рынка ритуальных услуг. 

«В любом случае мы считаем, что это передел рынка. Весьма всё так специфически, неоднозначно. То, что само дело — оно такое, достаточно примитивное. Я в нём никак не участвую, но даже по ситуации дело само разваливается, а действия предпринимают, будто там что-то глобальное. Мы думаем, что это однозначно передел рынка, просто у нас такая специфика сама по себе. Раз в три года мы с таким стабильно сталкиваемся», — считает Борис Якушин.

В пресс-службе областного управления Следственного комитета Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно рассказать, действительно ли Калюжина задержали, пообещав уточнить эту информацию завтра. 

В начале октября новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвинили в получении взяток за рекламу похоронной фирмы «Некрополь» перед родственниками умерших.

До этого новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.

У вас есть дополнительная информация по этому делу? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00—00 либо через почту news@ngs.ru / кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Катерина
    7 окт 2019 в 20:43

    Похороны людей должны быть бесплатными и проходить за счёт государства. Нельзя допускать комерсантов к этой благородной работе. Бизнес нужно ограничивать и контролировать во всех облостях. Сомнительных предпринемателей нужно отправлять на исправительные работы.

    Гость
    7 окт 2019 в 20:24

    Ловят мелкую рыбку, для отчёта, а крупная так видимо и плавает в мутной воде. Кроме Улюкаева ещё не был задержан ни один крупный взяточник! Может никто не берёт?😂
    Что-то слабо в это верится

    вопрос
    7 окт 2019 в 20:17

    Простым людям.
    Не холодно.
    Не жарко от этого.
    Отопление лучше дайте.
    В квартире +17.