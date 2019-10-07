Источник: директора крупной ритуальной фирмы посадили в СИЗО по делу о взятке

Директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина посадили на два месяца в СИЗО — информацию об этом подтвердили его коллеги по похоронному бизнесу.
Первым о задержании Калюжина сообщил в своём Facebook новосибирский общественник Владимир Кириллов. О том, что глава ритуальной компании задержан, написал и телеграм-канал «Генерал Каттани».
«На два месяца задержан директор ООО "Ритуальное хозяйство" Калюжин В.В. по статье 291-й. Он подозревается в даче взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской больницы
В справочной «Ритуального хозяйства» корреспонденту НГС не смогли уточнить, где находится директор, сославшись на его ненормированный график. Однако задержание Калюжина корреспонденту НГС подтвердил гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин.
«Есть такое. Я только буквально недавно узнал об этом. Я не владею какой-то информацией [о причинах]. В процессе мы не пересеклись, но слышал, что у него тоже что-то происходит, думал, что всё хорошо, но вот задержали», — сообщил он.
Якушин заявил, что связывает действия следователей и дело о взятках с попыткой передела рынка ритуальных услуг.
«В любом случае мы считаем, что это передел рынка. Весьма всё так специфически, неоднозначно. То, что само дело — оно такое, достаточно примитивное. Я в нём никак не участвую, но даже по ситуации дело само разваливается, а действия предпринимают, будто там что-то глобальное. Мы думаем, что это однозначно передел рынка, просто у нас такая специфика сама по себе. Раз в три года мы с таким стабильно сталкиваемся», — считает Борис Якушин.
В пресс-службе областного управления Следственного комитета Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно рассказать, действительно ли Калюжина задержали, пообещав уточнить эту информацию завтра.
В начале октября новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы
До этого новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.
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