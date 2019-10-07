В ДТП под Новосибирском погиб президент федерации единоборств

Днем в понедельник, 7 октября, на дороге между Кольцово и новосибирским Академгородком случилось ДТП — в лобовом столкновении около 13:40 погиб мотоциклист.

«Водитель 1949 года рождения на автомобиле "Ниссан Блюберд" двигался по автодороге со стороны Академгородка в сторону Кольцово, на 12-м километре совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха" под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении. Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП. Известно, что водитель автомобиля "Ниссан" выехал на полосу встречного движения, совершая обгон», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.