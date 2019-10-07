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Происшествия

В ДТП под Новосибирском погиб президент федерации единоборств

Байкер ехал из Кольцово в Академгородок, когда на встречную полосу выехал Nissan

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«Ниссан Блюберд» решил обогнать грузовик и не успел съехать со встречной полосы

«Ниссан Блюберд» решил обогнать грузовик и не успел съехать со встречной полосы

Днем в понедельник, 7 октября, на дороге между Кольцово и новосибирским Академгородком случилось ДТП — в лобовом столкновении около 13:40 погиб мотоциклист.

«Водитель 1949 года рождения на автомобиле "Ниссан Блюберд" двигался по автодороге со стороны Академгородка в сторону Кольцово, на 12-м километре совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха" под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении. Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП. Известно, что водитель автомобиля "Ниссан" выехал на полосу встречного движения, совершая обгон», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Мотоциклист погиб на месте

Мотоциклист погиб на месте

По данным группы «MOTO-Life. Мото жизнь Новосибирска», в ДТП погиб Андрей Подойников — президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердил знакомый Андрея Подойникова.

Сегодня ранним утром мотоциклист врезался в Nissan AD — в аварии пострадал мотоциклист и его пассажир.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 16:55

    сам занимался единоборствами. Поэтому знаю о чем говорю.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 16:51

    Соболезную.

    7 окт 2019 в 16:54

    Нужно на этой дороге нарисовать ПП через каждые 100 метров!