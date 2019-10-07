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Дороги и транспорт

«Умная» остановка перепутала Советский и Ленинский районы города

Технический сбой случился на остановке «Башня»

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Если попытаться воспользоваться дисплеем остановки, то геопозиция не поменяется

Если попытаться воспользоваться дисплеем остановки, то геопозиция не поменяется

На «умной» остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска отображается график движения автобусов из Академгородка.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель днём 7 октября.

«На остановке общественного транспорта "Башня" (проспект Карла Маркса, д. 6) установили "умную" остановку. Однако на экране отображается расписание движения транспорта для остановки "Поликлиника", расположенной в Академгородке. Прошу редакцию НГС сделать запрос в мэрию, когда будет актуальное расписание», — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий.

На остановке высвечивается расписание общественного транспорта для остановки в Академгородке — между «Башней» и «Поликлиникой» по прямой более 20 км&nbsp;

На остановке высвечивается расписание общественного транспорта для остановки в Академгородке — между «Башней» и «Поликлиникой» по прямой более 20 км 

По наблюдениям корреспондента НГС, если попытаться воспользоваться интерфейсом остановки, то передвинуть карту в район проспекта Карла Маркса не получится. 

Интерфейс умной остановки намертво привязан к Советскому району Новосибирска&nbsp;&nbsp;

Интерфейс умной остановки намертво привязан к Советскому району Новосибирска  

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать о причинах технического сбоя. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики. 

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    КОММЕНТАРИИ (38)

    7 окт 2019 в 18:07

    Да какой там нафиг сбой? Что в нее загрузили мэрские "умники", то она и показывает.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 18:26

    Это потому что все умные в академгородке живут. Поэтому она всех умных туда направляет

    джон2
    7 окт 2019 в 18:14

    Искусственный интеллект блинами траванулся?