«Умная» остановка перепутала Советский и Ленинский районы города

На «умной» остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска отображается график движения автобусов из Академгородка.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель днём 7 октября.
«На остановке общественного транспорта "Башня" (проспект Карла Маркса, д. 6) установили "умную" остановку. Однако на экране отображается расписание движения транспорта для остановки "Поликлиника", расположенной в Академгородке. Прошу редакцию НГС сделать запрос в мэрию, когда будет актуальное расписание», — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий.
По наблюдениям корреспондента НГС, если попытаться воспользоваться интерфейсом остановки, то передвинуть карту в район проспекта Карла Маркса не получится.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать о причинах технического сбоя. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.