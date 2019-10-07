«Умная» остановка перепутала Советский и Ленинский районы города

Если попытаться воспользоваться дисплеем остановки, то геопозиция не поменяется

«На остановке общественного транспорта "Башня" (проспект Карла Маркса, д. 6) установили "умную" остановку. Однако на экране отображается расписание движения транспорта для остановки "Поликлиника", расположенной в Академгородке. Прошу редакцию НГС сделать запрос в мэрию, когда будет актуальное расписание», — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель днём 7 октября.

На «умной» остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска отображается график движения автобусов из Академгородка.

На остановке высвечивается расписание общественного транспорта для остановки в Академгородке — между «Башней» и «Поликлиникой» по прямой более 20 км

По наблюдениям корреспондента НГС, если попытаться воспользоваться интерфейсом остановки, то передвинуть карту в район проспекта Карла Маркса не получится.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать о причинах технического сбоя. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.



В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.

