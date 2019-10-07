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ХК «Сибирь» покинули два игрока

Максим Казаков и Никита Шашков отправлены в Высшую хоккейную лигу

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Максим Казаков и&nbsp;Никита Шашков перешли в ВХЛ

Максим Казаков и Никита Шашков перешли в ВХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» избавилась сразу от двух игроков — их отправили в Высшую хоккейную лигу.

«Нападающий Максим Казаков отправляется в Высшую хоккейную лигу в распоряжение нашего фарм-клуба "Металлурга" из Новокузнецка. Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы», — сообщили в пресс-службе клуба.

19-летний Никита Шашков дебютировал в прошлом сезоне — его неоднократно признавали лучшим новичком недели, а в январе «Сибирь» подписала с ним контракт на три года. Прошлой осенью защитник Максим Казаков впервые получил вызов в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии.

На выходных «Сибирь» сообщила печальную новость — от рака умер Самвел Мнацян, который пришёл в команду весной 2018 года. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    7 окт 2019 в 16:34

    Сегодня Динамо выбьет дурь из фигуристок Сибири...

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    7 окт 2019 в 16:33

    Матч против Адмирала... Когда Казаков удалился при счёте 2-0 не забываем...

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 16:30

    Казакова зачем убрали... Он так хорошо помогал проигрывать Сибири... Раз два три Динамо... Сибирь дави...