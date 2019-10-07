ХК «Сибирь» покинули два игрока

Хоккейный клуб «Сибирь» избавилась сразу от двух игроков — их отправили в Высшую хоккейную лигу.



«Нападающий Максим Казаков отправляется в Высшую хоккейную лигу в распоряжение нашего фарм-клуба "Металлурга" из Новокузнецка. Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы», — сообщили в пресс-службе клуба.



19-летний Никита Шашков дебютировал в прошлом сезоне — его неоднократно признавали лучшим новичком недели, а в январе «Сибирь» подписала с ним контракт на три года. Прошлой осенью защитник Максим Казаков впервые получил вызов в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии.