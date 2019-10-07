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Криминал

Возле рынка в Ленинском районе открыли стрельбу

Автоинспекторы перекрывают движение по улице недалеко от Хилокского рынка

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Стрельбу слышали недалеко от Хилокского рынка и от рынка на Малыгина

Стрельбу слышали недалеко от Хилокского рынка и от рынка на Малыгина

Сегодня днём, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска возле рынка на Малыгина открыли стрельбу.

Очевидец рассказал корреспонденту НГС, что сейчас на месте происшествия можно увидеть полицейских и толпу людей. При этом в ТЦ «Хилокский» сообщили, что происшествий на их территории не было.

Очевидцы в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что перед стрельбой была драка.

Подробности происшествия рассказываем в онлайн-трансляции с места происшествия.

Вы знаете, по какой причине началась стрельба? Знакомы с участниками конфликта? Или вы были на месте происшествия, у вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, либо через почту news@ngs.ru / кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    сибиряк
    7 окт 2019 в 16:17

    А в городе есть власть?

    с богаткова
    7 окт 2019 в 16:02

    Нам директор выдал лещей, так что мы теперь с лещами готовы задерживать преступников.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 16:02

    Еще одна новость. Оставлю и здесь комментарий. Мой прошлый комментарий про ЧОП актуален.