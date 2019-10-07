В ИКЕА поставили картонные фигуры собак из новосибирского приюта

В ИКЕА появились картонные фигурки собак из Первого городского приюта Новосибирска. С 7 по 31 октября в сети магазинов товаров для дома проходит акция «Домой с другом» — в каждом городе разместили фотографии собак и кошек из приютов в натуральную величину, чтобы покупатели могли понять, как будет выглядеть питомец в их интерьере.



«В магазине "ИКЕА Новосибирск" для наших посетителей мы разместили в девяти интерьерах фотографии реальных собак из Новосибирского приюта с информацией, как забрать питомца, и его кличкой. Поэтому любой желающий может приютить животных и сделать их жизнь теплее. А также до конца октября наши посетители могут пожертвовать товары для животных из серии "Лурвиг", которые недавно появились в нашем ассортименте, поместив их в специальный для этого собранный домик за линией касс», — рассказали в отделе маркетинга ИКЕА.