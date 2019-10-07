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Милота

В ИКЕА поставили картонные фигуры собак из новосибирского приюта

Магазин разместил фотографии 9 собак в полный рост и рассказал, как их можно забрать домой

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ИКЕА разместила фотографии 12 собак, которые ищут дом

ИКЕА разместила фотографии 12 собак, которые ищут дом

В ИКЕА появились картонные фигурки собак из Первого городского приюта Новосибирска. С 7 по 31 октября в сети магазинов товаров для дома проходит акция «Домой с другом» — в каждом городе разместили фотографии собак и кошек из приютов в натуральную величину, чтобы покупатели могли понять, как будет выглядеть питомец в их интерьере.

«В магазине "ИКЕА Новосибирск" для наших посетителей мы разместили в девяти интерьерах фотографии реальных собак из Новосибирского приюта с информацией, как забрать питомца, и его кличкой. Поэтому любой желающий может приютить животных и сделать их жизнь теплее. А также до конца октября наши посетители могут пожертвовать товары для животных из серии "Лурвиг", которые недавно появились в нашем ассортименте, поместив их в специальный для этого собранный домик за линией касс», — рассказали в отделе маркетинга ИКЕА.

В Первом городском приюте отметили, что для участия в ИКЕА выбрали 12 собак, но в магазине выставили пока что только 9 — остальных будут добавлять по мере того, как люди будут забирать питомцев домой. 

Все животные стерилизованы, готовы к встрече с будущими хозяевами и 20 октября их можно будет увидеть на выставке-раздаче. 

На прошлой неделе Центр по проблемам домашних животных объявил о раздаче цепных псов — раньше они кусали людей, но сейчас им дают второй шанс стать охранниками на фермах.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Точняк
    7 окт 2019 в 17:46

    Всем чопом поржали ..так норм...

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 18:31

    Хорошая и добрая идея! Милые фото, отлично вписались в интерьеры. Хочется пожелать собачкам хороших хозяев, возможно, кто-то, пройдя мимо этих экспозиций в Икее, захочет приютить у себя кого-то из этих собак.
    Не в тему. Господа из ЧОПа теперь под всеми новостями отмечаются с... как бы это политкорректно выразиться.... с не самыми умными и адекватными комментариями?

    вопрос
    7 окт 2019 в 18:01

    вот я и пишу, что меня пару месяцев не будет.Понаблюдаю, может, что и изменится.
    А насчет противостояния? Лично я всего один раз в комменте задел этого Павлика.Остальные комменты под моим ником уже пишет он.
    Вы что вообще не замечаете разницы в стиле и манере написания?