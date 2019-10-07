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Пропавшая 5 дней назад сибирячка вышла на связь с семьёй

О завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой сообщили волонтёры

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29-летняя&nbsp;Анастасия Купрякова уже объяснила полицейским, где она была, пока её искали

29-летняя Анастасия Купрякова уже объяснила полицейским, где она была, пока её искали

Сегодня, 7 октября, волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала пять дней назад.

«Местонахождение женщины установлено, женщина вышла на связь со своими родными. В полиции находится её объяснительная, в которой она поясняет, где она находилась и почему её отсутствие вызвало тревогу у её родных и близких», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Более подробную информацию об итогах поиска сибирячки в отряде раскрывать не стали, сославшись на тайну частной жизни.

Ранее в отряде «Лиза Алерт» рассказывали, что рано утром 2 октября 29-летняя Анастасия Купрякова вышла из дома на улице Выборной в зелёном пуховике и не вернулась. Через 30 минут её телефон стал недоступен. При этом, по данным поисковиков, прежде Анастасия не пропадала, накануне своего исчезновения она не говорила знакомым и родственниках о планах уехать и ни с кем не ссорилась.

«Нам известно, что у неё был билет на поезд до Питера. По информации полиции, она вышла в Кирове», — сообщали ранее в поисковом отряде.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    вопрос
    7 окт 2019 в 15:10

    У мужика была?

    7 окт 2019 в 15:20

    Путин с Шойгу тоже в лес пошли сегодня по грибы ... вот бы ребятам потеряться хотя бы на недельку ... как бы хорошо было отдохнуть друг от друга, они от нас, мы от них.

    7 окт 2019 в 15:19

    Итальянец, с Адлера, предложил прокатиться до Милана...