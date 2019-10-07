Пропавшая 5 дней назад сибирячка вышла на связь с семьёй

29-летняя Анастасия Купрякова уже объяснила полицейским, где она была, пока её искали

«Местонахождение женщины установлено, женщина вышла на связь со своими родными. В полиции находится её объяснительная, в которой она поясняет, где она находилась и почему её отсутствие вызвало тревогу у её родных и близких», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Сегодня, 7 октября, волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала пять дней назад.

Более подробную информацию об итогах поиска сибирячки в отряде раскрывать не стали, сославшись на тайну частной жизни.



Ранее в отряде «Лиза Алерт» рассказывали, что рано утром 2 октября 29-летняя Анастасия Купрякова вышла из дома на улице Выборной в зелёном пуховике и не вернулась. Через 30 минут её телефон стал недоступен. При этом, по данным поисковиков, прежде Анастасия не пропадала, накануне своего исчезновения она не говорила знакомым и родственниках о планах уехать и ни с кем не ссорилась.



«Нам известно, что у неё был билет на поезд до Питера. По информации полиции, она вышла в Кирове», — сообщали ранее в поисковом отряде.

