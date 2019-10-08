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Фараоны пришли: жителей многоэтажки атаковали рыжие муравьи. НГС узнал, как от них избавиться

Чтобы их вывести, всем жильцам предложили одновременно выйти из дома

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Домашних муравьёв называют фараоновыми муравьями. Это насекомые рыжего цвета длиной 2–2,5 мм

Домашних муравьёв называют фараоновыми муравьями. Это насекомые рыжего цвета длиной 2–2,5 мм

Жителей многоэтажного дома на улице Сакко и Ванцетти атаковали рыжие муравьи. Насекомые уходят на лето и возвращаются зимой — полностью от них избавиться удастся тогда, когда все жильцы покинут свои квартиры.

«Летом они где-то живут, а с наступлением холодов возвращаются. Из вентиляции, из розеток, отовсюду прямо строем идут. Если что-то из еды стоит, сразу облепляют и кусают. Перебираешь в шкафах бельё, они там поселяются, — рассказала собственница одной из квартир дома на Сакко и Ванцетти, 42 Елена Ч. — Все продукты приходится убирать в холодильник. Мясо из морозилки достать невозможно, они сразу же облепляют. Влажный корм коту высыпала, через минуту корма не видно — всё в муравьях».

По её словам, специалисты управляющей компании помочь не могут, только обрабатывают подвалы. Обработку вентиляции и подъездов не делают — это может нанести вред жильцам с астмой или домашним животным.

«Проблема действительно существует, — признала директор ООО «Участок № 7» Татьяна Понкратова. — Мы подаем заявки в санитарно-эпидемиологическую организацию. Они обрабатывают подвал туманом, ядовитым для насекомых. Для этого герметично закрываем все окна и двери в подвале. Сотрудник этой организации находится в костюме химзащиты с противогазом. Кто-то остаётся караулить, чтобы в подвал никто не зашёл».

По её словам, управляющая организация имеет право обрабатывать только подвальные помещения. Но обработкой подвалов эту проблему не решить. Эффект, по её словам, может быть в том случае, когда жильцы объединятся, назначат единый день и в этот день каждый протравит муравьёв в своей квартире. «То есть использовать различные гели, карандаши, мелки, аэрозоли какие-то. И, если это сделать единовременно, а потом повторить через определенный промежуток времени, например дней через 10, это будет более эффективно, — объяснила Понкратова. — Просто протравкой подвалов эту проблему не решить. Потому что в подвале муравьям делать нечего. Пищи там для них никакой нет, они лезут в квартиру, где крошки, мусор, какие-то отходы».

По словам руководителя компании «Дез-сервис» Александра Мальцева, есть несколько способов борьбы с домашними муравьями. Эффект сохраняется в среднем от двух недель до года. Во время обработки холодным туманом в квартире нельзя находиться от 1 до 3 часов. «После этого нужно зайти, открыть окна, сделать влажную уборку. Плинтус трогать не надо, так как муравьи живут в плинтусах. Препарат будет действовать ещё две недели», — описал он процесс обработки.

Вне зависимости от способа обработки проводить её желательно во всех квартирах одновременно&nbsp;

Вне зависимости от способа обработки проводить её желательно во всех квартирах одновременно 

В сентябре жители разных районов Новосибирска заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников — учёные заявили, что насекомые искали укрытие.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    8 окт 2019 в 15:07

    Заводятся якобы муравьи, а потом недельки через две обьявление на подьезде: "Избавлю от муравьев". Совпадение? Не думаю.

    Лещ
    8 окт 2019 в 15:05

    Атстаньте от муравьев, пусть жевут. Мы в атвете за тех кого приручили, так звучит народная мудрасть! Люди - адумайтись, сегодня вы завтра вас.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 14:59

    «...Влажный кот, коту высыпала...» текст хоть кто проверяет?