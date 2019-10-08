«Учительница пророчила мне судьбу поломойки»: 10 откровенных историй новосибирцев о травле в детстве

Поводом для травли может стать что угодно — от внешности и неловких высказываний до отказа родителей сдавать деньги на нужды класса Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После публикации о травле четвероклассника в новосибирской школе № 52 — как со стороны детей, так и со стороны взрослых (они даже устроили голосование в WhatsApp, чтобы избавиться от неугодного ребёнка) — читатели НГС поделились своими историями из жизни. Оказывается, травля в детском коллективе не такая уж и редкость. Публикуем 10 анонимных историй новосибирцев, которых травили и унижали одноклассники.

Мнение авторов историй могут не совпадать с мнением редакции. Далее — от первого лица.

«Обзывали очкастой»



— Когда в средних классах я стала ходить в очках, то парочка невоспитанных глупых ребят стали обзывать меня каждый день «очкастой». Я старалась сохранять спокойствие, но они все равно постоянно пытались меня разозлить. Даже в дневнике писали это слово. Остальной класс хорошо относился к этим ребятам, они всегда были в центре внимания, но я до сих вспоминаю их с неприязнью. После 9-го класса они ушли в ПТУ.

«Подловила меня в коридоре и за него толпой избили»

— Был в нашем классе «вожак», рядом с которым всегда тусовались разновозрастные пацаны. Он постоянно меня подначивал, докапывался, дразнил. Однажды в седьмом классе мы с ним все-таки подрались, в итоге я разбил ему бровь. Он заревел, побежал всем жаловаться. После этого его компания подловила меня в коридоре и избила. Самое удивительное, что потом эти парни от меня практически отстали. Приставали, но редко. Но то, что сейчас происходит в школах, даже сравнивать нельзя с тем, что было раньше. Современные дети без тормозов. Если раньше драки были «до первой крови», то сейчас пока не изобьют человека толпой до полусмерти — не остановятся.



«Была девочка в классе, над которой страшно измывались»

— Я хорошо училась, школу закончила с золотой медалью. В 12–13 лет мальчиками и посиделками с пивом не интересовалась. Поэтому в 8-м и 9-м классе периодически терпела издевательства. Причем со мной всё было еще в мягкой форме... Ребята страшно измывались над другой одноклассницей... После 9-го класса я все равно сменила школу и выдохнула. Тех «милых» одноклассников за 20 лет не видела ни разу и не соскучилась. Могу пожелать им только здоровья и чтобы над их детьми тоже кто-нибудь поиздевался. Своих детей учу не бояться защищаться.

Большинство читателей противостояли травле и отбивались от обидчиков. Но были и такие, кто переходили в другую школу Фото: Ольга Бурлакова

«Выбирали самого слабого»

— В мои школьные годы мальчишки часто между собой мерились силой... Бывало, выбирали самого слабого и всяко-разно оскорбляли его толпой (чаще всего это происходило, когда рядом были девочки). Некоторых годами затюкивали, но никто из взрослых не замечал этого. А ведь очень много зависит от учителя. Можно так организовать класс, что они будут очень дружны между собой, где-то помогут друг другу (как это было в моем параллельном классе). Именно по этой причине я не поведу своих детей в родную школу. Передумаю, если только там сменится руководство и штат учителей.



«Жестоки не только дети»

— Я терпела унижения с 5-го по 11-й класс со стороны классной руководительницы. Из-за личной неприязни она регулярно снижала оценки, ставила дежурить только возле школьных туалетов, публично унижала, оскорбляла фразами: «Уши волосами занавесила, ничего не слышишь» (у меня были длинные густые волосы). Пророчила судьбу «поломойки». Я жутко боялась ходить на её уроки. Когда выходила к доске, то не могла связать и двух слов из-за страха, хотя на других уроках все было отлично. К слову, я была тихим скромным ребенком, ничем не выделялась, но из-за учительницы получила в школьные годы огромную кучу комплексов. К сожалению, бывают жестоки не только дети. «Всё началось с подачи классного руководителя» — Меня травили в школе на протяжении двух лет. Причем всё началось с подачи классного руководителя. Наша семья была небогатой, поэтому в 9-м классе родители отказались сдавать деньги на оплату уборщицы. Сумма для нас была значительной. Мы были не единственными, кто отказался, но наша «классная» преподнесла ситуацию так: «N не хочет платить за уборщицу, поэтому теперь наш класс обязан каждый день оставаться после уроков и убираться, мыть полы и доску. Установим дежурства для всех». С тех пор меня в классе возненавидели. Несколько раз я находила на своем стуле грязную половую тряпку — намек, что это я теперь должна мыть за всех. Отбирали и портили вещи, выбрасывали портфель из окна. Отвернулись даже близкие подружки — боялись, что им прилетит заодно. Прекратилось это только в 11-м классе, с приходом нового директора. Два-три родительских собрания, серьезный разговор с зачинщиками — и все успокоились. Разговаривал ли директор с классным руководителем, я не знаю. Насколько мне известно, она работает там до сих пор.



Большинство читателей пожаловалось, что учителя часто закрывают на происходящее глаза или даже сами становятся зачинщиками травли — например, из-за того, что родители отказываются сдавать деньги на уборку класса Фото: Архив НГС

«Приносит в школу ножи и бритвы, чтобы угрожать одноклассникам»

— В школе, где сейчас учится мой ребенок, есть асоциальный мальчик. Мы, конечно, понимаем, что сам по себе ребенок таким быть не может, виной тому родители: истеричка-мать, которая считает, что ее сын немного активнее остальных, и непробиваемый отец (владелец клиники). Воспитанием ребёнка никто не занимается. Поэтому он совершенно неадекватен. Во время подготовительных курсов перед школой и весь первый класс дети с ним пытались как-то общаться, но это ни к чему не привело. Он дерётся, жестоко избивает своих одноклассников, плюет им на одежду, материт и взрослых, и детей, помимо этого приносит в школу ножи и бритвы, чтобы угрожать одноклассникам. Срываются постоянно занятия, а школа бездействует! Мальчик работает со школьным психологом уже второй год, но толку от этого никакого.

«Чуть не выбил глаз, выстрелив в лицо из пистолета с пистонами»

— В классе моей дочери был мальчик, который однажды чуть не выбил ей глаз, выстрелив в лицо из пистолета с пистонами. Он тоже был гиперактивным. Такие дети — беда для окружающих. А советы писать на школу в прокуратуру ничего не изменят. Что может сделать учитель с ребенком, который, грубо говоря, не в себе? Особенно если родители настаивают на том, что он нормальный?

