Первая женщина на этом посту за последние 15 лет: Анна Терешкова стала вице-мэром Новосибирска

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился новый заместитель: им стала начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.
Это назначение корреспонденту НГС подтвердила сама Анна Терешкова, добавив, что новый пост она заняла с сегодняшнего дня и что вице-мэра-женщины в Новосибирске не было больше 15 лет.
По словам Анны Терешковой, должность вице-мэра она будет совмещать с постом начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Курировать на новом посту она будет привычные ей вопросы.
«У меня остаются те же самые вопросы: это культура, спорт, молодёжная политика, международные отношения. Но мы должны понимать, что наш город входит в период подготовки к чемпионату мира по волейболу, к молодёжному чемпионату мира по хоккею, поэтому будет очень много мероприятий по подготовке к большим федеральным проектам», — подчеркнула Анна Терешкова.
Ранее стало известно, что бывший глава областного министерства культуры Игорь Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета.