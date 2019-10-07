Первая женщина на этом посту за последние 15 лет: Анна Терешкова стала вице-мэром Новосибирска

Анна Терешкова стала заместителем мэра Новосибирска, при этом она продолжит возглавлять профильный департамент

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился новый заместитель: им стала начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.



Это назначение корреспонденту НГС подтвердила сама Анна Терешкова, добавив, что новый пост она заняла с сегодняшнего дня и что вице-мэра-женщины в Новосибирске не было больше 15 лет.



По словам Анны Терешковой, должность вице-мэра она будет совмещать с постом начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Курировать на новом посту она будет привычные ей вопросы.