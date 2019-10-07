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Политика

Первая женщина на этом посту за последние 15 лет: Анна Терешкова стала вице-мэром Новосибирска

Рассказываем, какие вопросы она будет курировать в новой должности

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Анна Терешкова стала заместителем мэра Новосибирска, при этом она продолжит возглавлять профильный департамент

Анна Терешкова стала заместителем мэра Новосибирска, при этом она продолжит возглавлять профильный департамент

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился новый заместитель: им стала начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Это назначение корреспонденту НГС подтвердила сама Анна Терешкова, добавив, что новый пост она заняла с сегодняшнего дня и что вице-мэра-женщины в Новосибирске не было больше 15 лет.

По словам Анны Терешковой, должность вице-мэра она будет совмещать с постом начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Курировать на новом посту она будет привычные ей вопросы.

«У меня остаются те же самые вопросы: это культура, спорт, молодёжная политика, международные отношения. Но мы должны понимать, что наш город входит в период подготовки к чемпионату мира по волейболу, к молодёжному чемпионату мира по хоккею, поэтому будет очень много мероприятий по подготовке к большим федеральным проектам», — подчеркнула Анна Терешкова.

Ранее стало известно, что бывший глава областного министерства культуры Игорь Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета.

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    КОММЕНТАРИИ (54)

    маруся
    7 окт 2019 в 14:19

    ну, фсе, пропала деревня!

    Никитос
    7 окт 2019 в 14:21

    Это конец товарищи. И Так Локоть не фонтан, а плюсом её идеи и всё конец. Будет не город,а сплошное шапито.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 14:22

    А если короче-везде и нигде толком..Совмещение- вещь такая..