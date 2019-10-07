Обвинённого в жестоком убийстве собаки новосибирца оставили в СИЗО до марта

По версии следователей, новосибирец измучил и задушил собаку из-за того, что она не слушалась его при дрессировке

Мёртвую собаку по кличке Шанти в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения . Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО .

Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, 24 апреля 45-летний новосибирец нашёл в интернете объявление о передаче собаки «в добрые руки». В тот же день он созвонился с владельцами Шанти и сообщил, что возьмёт её себе. При этом обвиняемый пояснил, что у него умерла собака и он хочет другую.



«Владельцы Шанти, не подозревая о злом умысле, вызвали такси и привезли собаку. Обвиняемый, встретившись с владельцами собаки, поинтересовался о половом созревании собаки, после чего забрал её и ушел к себе домой. Дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина причинил собаке неустановленным предметом физические страдания, а потом удушил её поводком. Причиной такого поведения явилось непослушание животного при дрессировке», — рассказывали в прокуратуре региона после того, как расследование уголовного дела закончилось.

Теперь новосибирца будут судить за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Согласно санкциям статьи обвинения, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщали прежде в прокуратуре Новосибирской области. Уголовное дело поступило в Кировский районный суд.