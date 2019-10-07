Жара бьёт рекорды: рассказываем, сколько еще продержится тепло в Новосибирске

В ближайшие дни температура незначительно понизится, но всё ещё будет тепло

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели — в ближайшие дни температура немного понизится, но будет ещё достаточно тепло.



Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, тепло связано с антициклоном, который уже несколько дней держится в Новосибирской области.

«Мы по-прежнему располагаемся в области повышенного атмосферного давления, в области антициклона. В условиях антициклона идёт повышенный приток солнечной радиации, особенно в дневное время. Поэтому максимальные температуры повышаются до высоких значений. Вчера температура повышалась выше 20-градусной отметки. Кое-где у нас были зафиксированы новые рекорды, например в Усть-Тарке и Искитиме температура поднималась до 23 градусов — это на градус выше предыдущего рекорда», — рассказал Ягудин.