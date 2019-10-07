Жара бьёт рекорды: рассказываем, сколько еще продержится тепло в Новосибирске

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели — в ближайшие дни температура немного понизится, но будет ещё достаточно тепло.
Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, тепло связано с антициклоном, который уже несколько дней держится в Новосибирской области.
«Мы по-прежнему располагаемся в области повышенного атмосферного давления, в области антициклона. В условиях антициклона идёт повышенный приток солнечной радиации, особенно в дневное время. Поэтому максимальные температуры повышаются до высоких значений. Вчера температура повышалась выше 20-градусной отметки. Кое-где у нас были зафиксированы новые рекорды, например в Усть-Тарке и Искитиме температура поднималась до 23 градусов — это на градус выше предыдущего рекорда», — рассказал Ягудин.
По его словам, в ближайшие двое суток в Новосибирске погода почти не изменится — ночью температура будет держаться в районе +4...5, а днём от +14 до +17 градусов.
«У нас температурный режим на 2...7 градусов выше климатической нормы. Мы полагаем, что ситуация мало изменится в ближайшие двое суток. Некоторое изменение будет, но незначительно. Завтра, 8 октября, [в Новосибирской области] мы предполагаем температуру днём до +16...21 градуса, а 9 октября — +13...18. В ночные часы где-то от +2 до +7 градусов тепла», — пообещал синоптик.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Потепление пришло в Новосибирск в конце сентября. Тогда синоптики говорили о потеплении до +12 градусов. Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске.