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Осень

Жара бьёт рекорды: рассказываем, сколько еще продержится тепло в Новосибирске

Тепло связано с антициклоном, который уже несколько дней держится в нашей области

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В ближайшие дни температура незначительно понизится, но всё ещё будет тепло

В ближайшие дни температура незначительно понизится, но всё ещё будет тепло

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели — в ближайшие дни температура немного понизится, но будет ещё достаточно тепло.

Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, тепло связано с антициклоном, который уже несколько дней держится в Новосибирской области.

«Мы по-прежнему располагаемся в области повышенного атмосферного давления, в области антициклона. В условиях антициклона идёт повышенный приток солнечной радиации, особенно в дневное время. Поэтому максимальные температуры повышаются до высоких значений. Вчера температура повышалась выше 20-градусной отметки. Кое-где у нас были зафиксированы новые рекорды, например в Усть-Тарке и Искитиме температура поднималась до 23 градусов — это на градус выше предыдущего рекорда», — рассказал Ягудин.

По его словам, в ближайшие двое суток в Новосибирске погода почти не изменится — ночью температура будет держаться в районе +4...5, а днём от +14 до +17 градусов.

«У нас температурный режим на 2...7 градусов выше климатической нормы. Мы полагаем, что ситуация мало изменится в ближайшие двое суток. Некоторое изменение будет, но незначительно. Завтра, 8 октября, [в Новосибирской области] мы предполагаем температуру днём до +16...21 градуса, а 9 октября — +13...18. В ночные часы где-то от +2 до +7 градусов тепла», — пообещал синоптик.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Как горожане провели неожиданно теплые выходные — смотрите в 12 кадрах из новосибирских парков (может, увидите на снимках себя или своих знакомых).

Потепление пришло в Новосибирск в конце сентября. Тогда синоптики говорили о потеплении до +12 градусов. Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    7 окт 2019 в 14:04

    Скорей бы уже похолодало.

    Гость
    7 окт 2019 в 14:00

    «В условиях антициклона идёт повышенный приток солнечной радиации, особенно в дневное время. Поэтому максимальные температуры повышаются до высоких значений»
    По мнению Гидрометцентра радиация нагревает поверхность земли? Не инфракрасное излучение?

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 14:08

    Ну да, погода шикарная . Цвет золотой листвы, как цвет моих волос.....переливается на свету. Сегодня я золотисто- рыжая, как эта осень. Прийдут холода и я снова стану блондинкой, как снежная королева. Весной стану шатенкой и так по кругу...... Люблю меняться вместе с временами года.

    А вы любите ныть. То им холодно, то им жарко. Осенью нужно мечтать, как это делаю я.