В Новосибирске поймали водителя, который уехал после смертельного ДТП на Кедровой

Госавтоинспекция Новосибирска нашла водителя, который скрылся после смертельного ДТП на улице Кедровой поздно вечером 5 октября. Сначала автоинспекторы искали водителя на «Газели» или минивэне, но в итоге поймали новосибирца на седане.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что автомобилем "Тойота Королла" управлял мужчина 1985 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, а также неоднократно привлекавшийся к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.