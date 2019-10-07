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Происшествия

В Новосибирске поймали водителя, который уехал после смертельного ДТП на Кедровой

У задержанного не оказалось водительских прав

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Скрывшийся с места ДТП водитель передвигался на автомобиле «Тойота Королла»

Скрывшийся с места ДТП водитель передвигался на автомобиле «Тойота Королла»

Госавтоинспекция Новосибирска нашла водителя, который скрылся после смертельного ДТП на улице Кедровой поздно вечером 5 октября. Сначала автоинспекторы искали водителя на «Газели» или минивэне, но в итоге поймали новосибирца на седане. 

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что автомобилем "Тойота Королла" управлял мужчина 1985 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, а также неоднократно привлекавшийся к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель сбил пешехода у дома на Кедровой, 71, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался до приезда скорой. Авария произошла около 22 часов.

Сначала полиция предполагала, что скрывшийся водитель ехал на грузовой «ГАЗели» со стороны 1-го Мочищенского шоссе в сторону Кубовой. Затем была версия, что в ДТП виноват водитель не «Газели», а минивэна, предположительно «Тойоты Ипсум» без заднего бампера. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 13:40

    На зону его. Без разговоров.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 13:39

    Говорил же поймают бездельника...

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 13:37

    Какая минималка теперь за такое нарушение по новым правилам?