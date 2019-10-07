В Новосибирске начали угонять новые Toyota Camry: бандиты орудуют по ночам

В Новосибирске угонщики начали похищать популярные седаны Toyota Camry нового поколения. О последнем таком случае рассказал владелец черной Camry Вадим, машину которого украли от многоквартирного жилого дома 218 в поселке Краснообске.
«Ночью и угнали. Новая машина, 4 месяца ей. Все ключи были у меня, вышел — нет машины. Сигнализация там штатная стояла, иммобилайзер», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомобиля.
По его словам, особых примет у машины не было, госномер обычный — Н728КХ154. Автомобиль был оборудован системой бесключевого доступа — такие машины легко открываются при помощи так называемой «удочки», когда сигнал от брелока владельца ретранслируются к авто.
Ранее в Новосибирске угоняли тоже чёрную Toyota Camry нового поколения в Академгородке. Машину похитили ночью из двора дома на Морском проспекте, 16.
Стоимость новой Toyota Camry начинается от 1 573 000 рублей и достигает 2 499 000 рублей с мощным 3,5-литровым двигателем и комплексом электронных систем безопасности.
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