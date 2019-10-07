В Новосибирске начали угонять новые Toyota Camry: бандиты орудуют по ночам

В Новосибирске угонщики начали похищать популярные седаны Toyota Camry нового поколения. О последнем таком случае рассказал владелец черной Camry Вадим, машину которого украли от многоквартирного жилого дома 218 в поселке Краснообске.

«Ночью и угнали. Новая машина, 4 месяца ей. Все ключи были у меня, вышел — нет машины. Сигнализация там штатная стояла, иммобилайзер», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомобиля.

По его словам, особых примет у машины не было, госномер обычный — Н728КХ154. Автомобиль был оборудован системой бесключевого доступа — такие машины легко открываются при помощи так называемой «удочки», когда сигнал от брелока владельца ретранслируются к авто.