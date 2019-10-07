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В Новосибирске начали угонять новые Toyota Camry: бандиты орудуют по ночам

Седан угнали ночью со двора жилого дома в Краснообске

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Похищенная&nbsp;Toyota Camry черного цвета была без особых примет

Похищенная Toyota Camry черного цвета была без особых примет

В Новосибирске угонщики начали похищать популярные седаны Toyota Camry нового поколения. О последнем таком случае рассказал владелец черной Camry Вадим, машину которого украли от многоквартирного жилого дома 218 в поселке Краснообске. 

«Ночью и угнали. Новая машина, 4 месяца ей. Все ключи были у меня, вышел — нет машины. Сигнализация там штатная стояла, иммобилайзер», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомобиля. 

По его словам, особых примет у машины не было, госномер обычный — Н728КХ154. Автомобиль был оборудован системой бесключевого доступа — такие машины легко открываются при помощи так называемой «удочки», когда сигнал от брелока владельца ретранслируются к авто.

Ранее в Новосибирске угоняли тоже чёрную Toyota Camry нового поколения в Академгородке. Машину похитили ночью из двора дома на Морском проспекте, 16. 

Стоимость новой Toyota Camry начинается от 1 573 000 рублей и достигает 2 499 000 рублей с мощным 3,5-литровым двигателем и комплексом электронных систем безопасности. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Калинка
    7 окт 2019 в 15:39

    Сам дурак! Не надо провоцировать, стоянка 100₽ и спи спокойно

    7 окт 2019 в 15:47

    Меня поражает отношение россиян к подобным проблемам: "изнасиловали - сама виновата, провоцировала; машину угнали - сам виноват..." и т.п. Что это, зависть, злорадство? Так уж давайте сразу определим: насильник - молодец, насилуй, чтобы не повадно было; Вор - молодец, воруй, угоняй машины, а че они имеют, а я нет. Очнитесь, завтра это можете быть вы.

    вова
    7 окт 2019 в 15:38

    Машины стоят без присмотра? Тогда какие претензии