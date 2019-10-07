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Смотрите, какие крохотные: в новосибирском зоопарке родились милые обезьянки

Потомство принесли сразу несколько видов приматов

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В Новосибирском зоопарке в семьях приматов появилось новое потомство — детеныши родились в сентябре

В Новосибирском зоопарке в семьях приматов появилось новое потомство — детеныши родились в сентябре

В сентябре в Новосибирском зоопарке сразу у нескольких видов приматов появилось потомство — информация об этом опубликована 7 октября в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, детёныши у приматов родились в сентябре.

«В сентябре малыши появились сразу в нескольких семьях приматов. Детеныш родился у наших восточных колобусов. Самки этого вида всегда рожают по одному малышу. Новорожденный колобус заметно отличается от своих родителей — его шерсть белого цвета. Первые месяцы своей жизни малыш проводит, крепко держась за маму. Иногда другие самки могут забрать малыша понянчиться», — рассказали в зоопарке.

Увидеть маленьких приматов в зоопарке можно уже сейчас

Увидеть маленьких приматов в зоопарке можно уже сейчас

Потомство появилось и у яванских лангуров. Шерсть у взрослых особей либо чёрная, либо рыжая, а вот детёныши рождаются всегда ярко-оранжевыми. В зоопарке содержится две группы этих приматов, и в обеих в этом году появились детёныши.

«У золотистых львиных тамаринов родился один малыш. Рождение каждого детеныша этого вида — важное событие. Золотистые львиные тамарины находятся на грани исчезновения. Поэтому все малыши, рожденные в зоологических парках, являются потенциальными участниками программы реинтродукции», — говорится в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этих видов, детеныши появились у золотоголовых львиных тамаринов и игрунков.

Также недавно в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило впервые родился детёныш китайских горалов.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 12:57

    Обезьянок много не только в зоопарке, регулярно читаю их писанину здесь.

    Точняк...
    7 окт 2019 в 12:59

    Даже обезьянам нужна охрана. Поэтмоу професия чопоаца такая востребованая. на хлеб с маслом всегда зватит.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 12:57

    Регулярно внука вожу в зоопарк.