Смотрите, какие крохотные: в новосибирском зоопарке родились милые обезьянки

В Новосибирском зоопарке в семьях приматов появилось новое потомство — детеныши родились в сентябре

В сентябре в Новосибирском зоопарке сразу у нескольких видов приматов появилось потомство — информация об этом опубликована 7 октября в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, детёныши у приматов родились в сентябре.

«В сентябре малыши появились сразу в нескольких семьях приматов. Детеныш родился у наших восточных колобусов. Самки этого вида всегда рожают по одному малышу. Новорожденный колобус заметно отличается от своих родителей — его шерсть белого цвета. Первые месяцы своей жизни малыш проводит, крепко держась за маму. Иногда другие самки могут забрать малыша понянчиться», — рассказали в зоопарке.