Смотрите, какие крохотные: в новосибирском зоопарке родились милые обезьянки

В сентябре в Новосибирском зоопарке сразу у нескольких видов приматов появилось потомство — информация об этом опубликована 7 октября в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, детёныши у приматов родились в сентябре.
«В сентябре малыши появились сразу в нескольких семьях приматов. Детеныш родился у наших восточных колобусов. Самки этого вида всегда рожают по одному малышу. Новорожденный колобус заметно отличается от своих родителей — его шерсть белого цвета. Первые месяцы своей жизни малыш проводит, крепко держась за маму. Иногда другие самки могут забрать малыша понянчиться», — рассказали в зоопарке.
Потомство появилось и у яванских лангуров. Шерсть у взрослых особей либо чёрная, либо рыжая, а вот детёныши рождаются всегда ярко-оранжевыми. В зоопарке содержится две группы этих приматов, и в обеих в этом году появились детёныши.
«У золотистых львиных тамаринов родился один малыш. Рождение каждого детеныша этого вида — важное событие. Золотистые львиные тамарины находятся на грани исчезновения. Поэтому все малыши, рожденные в зоологических парках, являются потенциальными участниками программы реинтродукции», — говорится в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этих видов, детеныши появились у золотоголовых львиных тамаринов и игрунков.
Также недавно в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило впервые родился детёныш китайских горалов.