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Бизнес

«Приехали, а там закрыто»: санаторий в бору под Новосибирском перестал пускать посетителей

Ожидается, что «Сосновка» откроется к декабрю

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На территории «Сосновки» работали BBQ-парк, медицинский центр, баня и сауна

На территории «Сосновки» работали BBQ-парк, медицинский центр, баня и сауна

Курорт-отель «Сосновка» под Новосибирском прекратил свою работу.

«Мы просто часто туда ездили и отдыхать, и гулять, и шашлыки жарить. Вчера приехали, а там закрыто. Сказали, что санаторий не работает, там пусто. Ни шашлычная не работает, ни кафе, ни ресторан, ни бар и, соответственно, ни сам санаторий. Охранник сказал, что что-то там переделывают. Санаторий достаточно старый, он никогда не закрывался. Интересно, что там произошло», — сообщила в редакцию НГС читательница Ирина.

В самой «Сосновке» информацию о закрытии подтвердили, но причины и подробности не назвали.

«На сегодняшний день в ЗАО "Сосновка" происходит переформатирование деятельности со смещением вектора в сторону кардиореабилитации. Возобновление работы по направлению санаторно-курортного лечения и отдыха ожидается к декабрю 2019 года», — ответили на вопрос корреспондента НГС в курорт-отеле «Сосновка».

В мае на набережной Новосибирска закрылся большой комплекс с термами и спа.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Правда
    7 окт 2019 в 14:38

    Саноторно-курортное лечение - это метод лечения/профилактики 19 века, когда не было нормальной медицины. Зачем сейчас люди ездят в санатории?
    Физиотерапия, грязелечение все это есть по ОМС в обычной поликлинике, хотя все эти методы также не имеют доказанной эффективности.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 14:37

    Так это сотрудники ЧОПа, им приказали они и не пускают.

    опять бюджет "пилят"
    7 окт 2019 в 14:45

    По частным лавочкам расходятся бюджетные деньги.