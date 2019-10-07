«Приехали, а там закрыто»: санаторий в бору под Новосибирском перестал пускать посетителей

Курорт-отель «Сосновка» под Новосибирском прекратил свою работу.



«Мы просто часто туда ездили и отдыхать, и гулять, и шашлыки жарить. Вчера приехали, а там закрыто. Сказали, что санаторий не работает, там пусто. Ни шашлычная не работает, ни кафе, ни ресторан, ни бар и, соответственно, ни сам санаторий. Охранник сказал, что что-то там переделывают. Санаторий достаточно старый, он никогда не закрывался. Интересно, что там произошло», — сообщила в редакцию НГС читательница Ирина.



В самой «Сосновке» информацию о закрытии подтвердили, но причины и подробности не назвали.

