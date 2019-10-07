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В областной больнице рассказали о состоянии двух обгоревших в гаражах детей

10-летний мальчик, получивший сильные ожоги при обжиге металла, все еще находится в реанимации

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Следователи сообщали, что дети обгорели, когда пытались обжечь провода

Следователи сообщали, что дети обгорели, когда пытались обжечь провода

В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии двоих детей — они обгорели в минувшую пятницу в Дзержинском районе.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы, пострадавшие — 10-летний ребёнок и 17-летний подросток — идут на поправку. 

«Мальчик, который находился в реанимации, — у него есть положительная динамика, но он ещё в реанимации. После стабилизации состояния его переведут в отделение, но пока прогнозы когда — ещё неизвестно. Второго юноши состояние удовлетворительное, планируют его выписать к концу недели», — рассказали в пресс-службе.

О том, что дети получили ожоги, стало известно 4 октября. Как сообщала главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, 10-летний ребёнок получил ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица — его в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию.

Позднее в Следственном комитете сообщил, что произошедшее с детьми — несчастный случай и результат неосторожного обращения с бензином и огнём.

Вы знаете пострадавших детей? У вас есть дополнительная информация о произошедшем с ними? Свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    7 окт 2019 в 12:17

    А заголовок то был предыдущий "мальчика ОБЛИЛИ"...ну что за...безграмотность..

    Думающая
    7 окт 2019 в 12:29

    Мальчики сами виноваты, к сожалению.
    Надо соблюдать технику безопасности, СИЗ стоит копейки.
    К тому же, сейчас у каждого в кармане смартфон. Почему они не посмотрели, как правильно делать?

    Точняк
    7 окт 2019 в 12:16

    Почему они вообще подобным образом зарабатывали на жизнь?
    Кто их родители и привлекут их или нет?