В областной больнице рассказали о состоянии двух обгоревших в гаражах детей

«Мальчик, который находился в реанимации, — у него есть положительная динамика, но он ещё в реанимации. После стабилизации состояния его переведут в отделение, но пока прогнозы когда — ещё неизвестно. Второго юноши состояние удовлетворительное, планируют его выписать к концу недели», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы, пострадавшие — 10-летний ребёнок и 17-летний подросток — идут на поправку.

В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии двоих детей — они обгорели в минувшую пятницу в Дзержинском районе.

О том, что дети получили ожоги, стало известно 4 октября. Как сообщала главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, 10-летний ребёнок получил ожоги верхних конечностей, грудной клетки и лица — его в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию.

Позднее в Следственном комитете сообщил, что произошедшее с детьми — несчастный случай и результат неосторожного обращения с бензином и огнём.

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