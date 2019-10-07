В Новосибирске насчитали почти 500 домов без отопления

6–7 октября к отоплению должны были подключить все дома

По его словам, в Ленинском районе тепло могут дать с задержкой из-за того, что в субботу, 5 октября, на подающем трубопроводе ТЭЦ-3 выявили дефект.

«По состоянию на сегодняшнее утро 7436 домов подключено к отоплению. Это 95,8%. Осталось подключить 494 дома, в основном это Центральный округ и Ленинский район», — сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на оперативном совещании у губернатора.

В Новосибирске без отопления остаются 494 дома — в Ленинском районе тепло не дают из-за дефекта на ТЭЦ-3.

В школах, детских садах, учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием детей отопление подключено полностью, а в ближайшие дни дадут отопление ещё в 3 медицинских учреждениях.



Корреспондент НГС направила в СГК запрос о сроках подключения отопления в оставшихся домах.

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В субботу на улице Титова произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки. Отопление в Новосибирске начали подключать 30 сентября. По плану все дома должны быть подключены к системе за 7 дней.