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Отопительный сезон 2019-2020

В Новосибирске насчитали почти 500 домов без отопления

Тепло должны были дать к 7 октября, но на сетях нашли дефект — его уже устраняют

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6–7 октября к отоплению должны были подключить все дома

6–7 октября к отоплению должны были подключить все дома

В Новосибирске без отопления остаются 494 дома — в Ленинском районе тепло не дают из-за дефекта на ТЭЦ-3. 

«По состоянию на сегодняшнее утро 7436 домов подключено к отоплению. Это 95,8%. Осталось подключить 494 дома, в основном это Центральный округ и Ленинский район», — сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на оперативном совещании у губернатора.

По его словам, в Ленинском районе тепло могут дать с задержкой из-за того, что в субботу, 5 октября, на подающем трубопроводе ТЭЦ-3 выявили дефект. 

В школах, детских садах, учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием детей отопление подключено полностью, а в ближайшие дни дадут отопление ещё в 3 медицинских учреждениях.

Корреспондент НГС направила в СГК запрос о сроках подключения отопления в оставшихся домах. 

Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В субботу на улице Титова произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки. Отопление в Новосибирске начали подключать 30 сентября. По плану все дома должны быть подключены к системе за 7 дней.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Qwerty
    7 окт 2019 в 12:45

    Опять про левый берег... Не надоело? Никому не интересно кто там и как живет в этой деревне...

    с богаткова
    7 окт 2019 в 12:43

    Хватит ныть и скулить.... по данным нгс +19°
    Ощущается как +19°. Зачем в такую жару отопление?

    Точняк
    7 окт 2019 в 12:45

    у нас в чопе есть обогреватель. директор лично купил шоп мы не замерзали.