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Криминал

Новосибирца отдали под суд за взятку инспектору ГИБДД на экзамене

36-летний сибиряк предлагал 15 тысяч рублей за права

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Обвиняемый собирался купить хорошую оценку на экзамене за 15 тысяч рублей

Обвиняемый собирался купить хорошую оценку на экзамене за 15 тысяч рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении новосибирца, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД во время экзамена на права.

Инцидент произошёл 6 сентября. За хорошую оценку на экзамене новосибирец предлагал инспектору 15 тысяч рублей. Теперь он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного действия».

«36-летний новосибирец находился в помещении 2-го межрайонного экзаменационного отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по Новосибирской области для сдачи теоретического экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами. При предыдущей попытке сдачи <…> мужчина получил неудовлетворительную оценку. Злоумышленник обратился к заместителю начальника отдела с просьбой проставить ему положительную оценку о сдаче <...> либо оказать помощь при его сдаче», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый признал вину ещё во время предварительного расследования. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд.

А вы когда-нибудь давали взятку? 

    А недавно следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвиняют в получении взяток за рекламу похоронной фирмы перед родственниками умерших.

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      КОММЕНТАРИИ (60)

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      7 окт 2019 в 12:11

      Взятку в этом случае надо давать через инструктора автошколы. Всему вас учить надо)

      Свидетель секты рывков и прорывов
      7 окт 2019 в 12:06

      Видимо полицай оскорбился за такой мизер...

      7 окт 2019 в 12:12

      Город нельзя сдать даже с пятой попытки, вымогают деньги все...