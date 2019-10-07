Новосибирца отдали под суд за взятку инспектору ГИБДД на экзамене

Обвиняемый собирался купить хорошую оценку на экзамене за 15 тысяч рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении новосибирца, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД во время экзамена на права.

Инцидент произошёл 6 сентября. За хорошую оценку на экзамене новосибирец предлагал инспектору 15 тысяч рублей. Теперь он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного действия».

«36-летний новосибирец находился в помещении 2-го межрайонного экзаменационного отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по Новосибирской области для сдачи теоретического экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами. При предыдущей попытке сдачи <…> мужчина получил неудовлетворительную оценку. Злоумышленник обратился к заместителю начальника отдела с просьбой проставить ему положительную оценку о сдаче <...> либо оказать помощь при его сдаче», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.