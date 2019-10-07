Во дворах на «Золотой Ниве» поселилась рыжая лиса

Лису стали замечать во дворах на Адриена Лежена

Жители новосибирского микрорайона «Золотая Нива» заметили рыжую лису — она выходит на прогулку в тёмное время суток.

«Второй день подряд выходит с наступлением темноты, днём не появляется. Приходит, по всей видимости, в поисках еды, к людям не подходит», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина Кузьмина.

Лису замечают в одном из дворов на улице Адриена Лежена.

В конце мая жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска поймали чёрную лису, которая гуляла там третий день. Тогда оказалось, что у лисы были хозяева.