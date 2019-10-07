Новосибирский гимнаст вошёл в число лучших в трёх упражнениях после квалификации на чемпионате мира

Сборная России по спортивной гимнастике прошла квалификацию на чемпионате мира в немецком Штутгарте — в составе сборной выступает новосибирский гимнаст Иван Стретович.

По итогам трёх дней соревнований среди мужчин лидирует российская команда. Сегодня выступят команды Японии, Китая, США, Украины и Великобритании.

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал 4-м в многоборье, в упражнениях на коне занимает 11-ю строчку рейтинга, 7-ю — в упражнениях на брусьях и на перекладине. Его коллеги по команде Никита Нагорный и Артур Далалоян лидируют в индивидуальном многоборье.