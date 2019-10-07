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Новосибирский гимнаст вошёл в число лучших в трёх упражнениях после квалификации на чемпионате мира

Мужская сборная России сейчас лидирует в командном зачёте

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Новосибирский гимнаст Иван Стретович вновь борется за место в олимпийской сборной

Новосибирский гимнаст Иван Стретович вновь борется за место в олимпийской сборной

Сборная России по спортивной гимнастике прошла квалификацию на чемпионате мира в немецком Штутгарте — в составе сборной выступает новосибирский гимнаст Иван Стретович. 

По итогам трёх дней соревнований среди мужчин лидирует российская команда. Сегодня выступят команды Японии, Китая, США, Украины и Великобритании.

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал 4-м в многоборье, в упражнениях на коне занимает 11-ю строчку рейтинга, 7-ю — в упражнениях на брусьях и на перекладине. Его коллеги по команде Никита Нагорный и Артур Далалоян лидируют в индивидуальном многоборье.

49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Германии с 4 по 13 октября — здесь Иван Стретович будет бороться за право участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. На прошлых Играх в Рио он стал серебряным призёром в командном зачёте.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    7 окт 2019 в 11:56

    Моя дочка занималась гимнастикой и тоже чемпионка