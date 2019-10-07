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Дороги и транспорт

Рейс из Новосибирска задержался на 4 часа из-за снегопада

Зима уже началась: аэропорт Нерюнгри закрыт из-за непогоды

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СМИ Нерюнгри сообщили, что аэропорт закрыт до 14:00 по местному времени&nbsp;

СМИ Нерюнгри сообщили, что аэропорт закрыт до 14:00 по местному времени 

Рейс из Новосибирска в Нерюнгри задержался в аэропорту Толмачёво — причиной задержки стали плохие погодные условия.

Согласно сайту новосибирского аэропорта, рейс ЯМ 9981 авиакомпании «Алроса» должен был покинуть Толмачёво в 6:30 7 октября. Сейчас вылет назначен на 10:15, но он не вылетел до сих пор. Рейс выполняется на самолёте Boeing 737.

По данным пресс-службы новосибирского аэропорта, задержка вылета связана с плохими метеоусловия.

Местные СМИ сообщают, что аэропорт города Нерюнгри закрыт до 14:00 по местному времени.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Алроса» с просьбой прокомментировать, сколько человек было зарегистрировано на рейс. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Две недели назад рейс «Аэрофлота» вылетел из Толмачёво в Москву с 11-часовым опозданием — задержка также была связана с техническими причинами.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Точняк...
    7 окт 2019 в 11:08

    Блин...
    Опять этот снег...
    Опять директор выдаст метлу и скребок...
    Придется работать...
    Спина болит...
    Суставы ломит...
    Но после отсидки некуда не берут.

    с богаткова
    7 окт 2019 в 11:07

    На Богаткова пока снега нет, проводим необходимые мероприятия.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 11:00

    Поколение ЕГЭ! Правильно назвать статью: "Рейс в Нерюнгри был отменен из-за снегопада". А то представляешь себе заваленную снегом полосу в Толмачево.