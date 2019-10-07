Рейс из Новосибирска задержался на 4 часа из-за снегопада

Рейс из Новосибирска в Нерюнгри задержался в аэропорту Толмачёво — причиной задержки стали плохие погодные условия.
Согласно сайту новосибирского аэропорта, рейс ЯМ 9981 авиакомпании «Алроса» должен был покинуть Толмачёво в 6:30 7 октября. Сейчас вылет назначен на 10:15, но он не вылетел до сих пор. Рейс выполняется на самолёте Boeing 737.
По данным пресс-службы новосибирского аэропорта, задержка вылета связана с плохими метеоусловия.
Местные СМИ сообщают, что аэропорт города Нерюнгри закрыт до 14:00 по местному времени.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Алроса» с просьбой прокомментировать, сколько человек было зарегистрировано на рейс. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Две недели назад рейс «Аэрофлота» вылетел из Толмачёво в Москву с 11-часовым опозданием — задержка также была связана с техническими причинами.