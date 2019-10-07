Новосибирский художник продал на аукционе портрет якутского шамана

Константин Ерёменко написал портрет шамана Александра Габышева и продал его на аукционе за 23 тысячи рублей

Новосибирский художник Константин Ерёменко продал на аукционе портрет якутского шамана Александра Габышева — картину за 23 тысячи рублей купил предприниматель из Академгородка.

«Конечно, доволен аукционом. И не столько даже от прибыли, сколько от резонанса. <…> Перечислю [Александру Габышеву], как и говорил, 40%. Сейчас только найдём шамана в Якутске, а то на мошенников же нарваться можно», — сообщил Константин Ерёменко.



Аукцион в Facebook организовал видеоблогер Тимур Ханов.

Оставшуюся часть денег от продажи Константин Ерёменко планирует потратить на продолжение работы над полнометражным анимационным фильмом про ГУЛАГ по книге Солженицина, над которым он работает вместе с музыкантом группы Yello.

