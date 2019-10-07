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В парке Кирова перегородили тропинку. Бесполезный забор должен спасти молодые липы, но не спасёт

Узкая ограда стоит посреди газона — обойти его будет несложно

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Забор поставили, чтобы защитить липы

Забор поставили, чтобы защитить липы

В центре газона в парке Кирова в Ленинском районе Новосибирска появился забор, который перегородил тропинку. Его поставили, чтобы защитить липы, которые постоянно вытаптывают люди, но обойти забор легко — он состоит из одной секции. 

Фотографию с одной единственной секцией забора в парке Кирова опубликовал новосибирский общественник Дмитрий Петров. 

«В Новосибирске в парке Кирова обнаружили арт-объект про то, что клетка в голове», — написал он.

Как объяснила корреспонденту НГС заместитель директора парка Кирова Мария Бушакова, зимой в парке посадили новые деревья — липы-крупномеры. 

«Это новый элемент. Но там ходили люди и вытаптывали дорожку, вредили липам. И забор поставили, чтобы люди не проходили, но они всё равно продолжали ходить. Потому вчера решили повесить надпись, что ходить нельзя», — объяснила она.

Дмитрий Петров регулярно публикует фотографии жителей Новосибирска, которые замечают необычные события. Так, например, в начале сентября он опубликовал фотографию автомобиля новосибирского отделения «Почты России» с нецензурной наклейкой на заднем бампере — водителю пригрозили увольнением.

Как вы считаете, спасёт ли такой забор саженцы?

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      КОММЕНТАРИИ (23)

      Честная Правда
      7 окт 2019 в 11:38

      В Якутии признали не вменяемым шамана шедшего пешком в Москву ...по моему не вменяемости больше в этом вот заборе и человеке отдавшем приказ его установить .

      7 окт 2019 в 11:40

      "Узкая ограда стоит посреди газона — обойти его будет несложно"... НГС пишет про ограду, думает про забор.

      7 окт 2019 в 11:47

      Умные люди прокладывают дорожки там, где ходят люди, а у нас дорожки прокладывают как бог на душу положит а липы сажают там где люди ходят...