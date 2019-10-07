В парке Кирова перегородили тропинку. Бесполезный забор должен спасти молодые липы, но не спасёт

В центре газона в парке Кирова в Ленинском районе Новосибирска появился забор, который перегородил тропинку. Его поставили, чтобы защитить липы, которые постоянно вытаптывают люди, но обойти забор легко — он состоит из одной секции.

Фотографию с одной единственной секцией забора в парке Кирова опубликовал новосибирский общественник Дмитрий Петров.

«В Новосибирске в парке Кирова обнаружили арт-объект про то, что клетка в голове», — написал он.

Как объяснила корреспонденту НГС заместитель директора парка Кирова Мария Бушакова, зимой в парке посадили новые деревья — липы-крупномеры.