В парке Кирова перегородили тропинку. Бесполезный забор должен спасти молодые липы, но не спасёт

В центре газона в парке Кирова в Ленинском районе Новосибирска появился забор, который перегородил тропинку. Его поставили, чтобы защитить липы, которые постоянно вытаптывают люди, но обойти забор легко — он состоит из одной секции.
Фотографию с одной единственной секцией забора в парке Кирова опубликовал новосибирский общественник Дмитрий Петров.
«В Новосибирске в парке Кирова обнаружили арт-объект про то, что клетка в голове», — написал он.
Как объяснила корреспонденту НГС заместитель директора парка Кирова Мария Бушакова, зимой в парке посадили новые деревья — липы-крупномеры.
«Это новый элемент. Но там ходили люди и вытаптывали дорожку, вредили липам. И забор поставили, чтобы люди не проходили, но они всё равно продолжали ходить. Потому вчера решили повесить надпись, что ходить нельзя», — объяснила она.
Дмитрий Петров регулярно публикует фотографии жителей Новосибирска, которые замечают необычные события. Так, например, в начале сентября он опубликовал фотографию автомобиля новосибирского отделения «Почты России» с нецензурной наклейкой на заднем бампере — водителю пригрозили увольнением.