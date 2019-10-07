На Красном проспекте поставили новые светофоры

Светофоры уже установили, но работать они пока не начали

На Красном проспекте в центре Новосибирска установили новые светофоры — работать они начнут уже в ближайшее время.



В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что светофоры появились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



«Светофорные объекты уже установлены. Это новые светодиодные светофоры, которые оборудованы таймером. <…> На перекрёстке Красного проспекта и улицы Спартака светофорный объект будет оборудован звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов», — рассказали корреспонденту НГС в учреждении.

