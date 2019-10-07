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Дороги и транспорт

На Красном проспекте поставили новые светофоры

Дорожники пообещали включить их в ближайшее время

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Светофоры уже установили, но работать они пока не начали

Светофоры уже установили, но работать они пока не начали

На Красном проспекте в центре Новосибирска установили новые светофоры — работать они начнут уже в ближайшее время.

В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что светофоры появились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Светофорные объекты уже установлены. Это новые светодиодные светофоры, которые оборудованы таймером. <…> На перекрёстке Красного проспекта и улицы Спартака светофорный объект будет оборудован звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов», — рассказали корреспонденту НГС в учреждении.

Новые светофоры появились на перекрёстках Красного проспекта с улицами Чаплыгина, Спартака, Коммунистической и Советской. 

Недавно светофоры в Новосибирске начали переводить на трёхфазную схему — пешеходы подумали, что они поломались.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 13:16

    теперь соблюдайте пдд или выпищу лещеков

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 13:15

    На Богаткова давно новые светофоры.

    Новосибирец-77
    7 окт 2019 в 13:23

    На Чаплыгина?