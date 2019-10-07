Десятка лучших: новосибирцев попросили выбрать народного участкового

«Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел "Народный участковый — 2019" и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового уполномоченного полиции. Голосование будет проходить с 7 по 16 октября включительно», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

На победу в областном конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют десять кандидатов, которые стали лучшими по итогам первого этапа .

В Новосибирской области начался второй этап онлайн-голосования за самого достойного участкового полицейского.

Новосибирск на конкурсе представляют победительница прошлогоднего онлайн-голосования Евгения Елагина из отдела полиции № 10 «Советский», Евгений Шиков и Владимир Сердюченко из отдела полиции № 4 «Калининский», Ольга Толмачёва из отдела полиции № 2 «Железнодорожный» и Дмитрий Руснак из отдела полиции № 3 «Заельцовский». Конкуренцию им также составляют Алик Мурадов и Алексей Комаровский из отдела полиции по Чановскому району, Сергей Давыдов из отдела полиции по Черепановскому району, Станислав Фишер из межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» и Николай Сальников из межмуниципального отдела полиции «Карасукский».

В полиции напомнили, что победитель регионального онлайн-голосования будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдёт также в форме интерактивного опроса на официальном интернет-сайте МВД России.