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Десятка лучших: новосибирцев попросили выбрать народного участкового

На победу претендует в том числе и лидер прошлогоднего онлайн-голосования Евгения Елагина

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После первого этапа онлайн-голосования из 55 претендентов на победу осталось 10

После первого этапа онлайн-голосования из 55 претендентов на победу осталось 10

В Новосибирской области начался второй этап онлайн-голосования за самого достойного участкового полицейского.

На победу в областном конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют десять кандидатов, которые стали лучшими по итогам первого этапа.

Голосование проходит на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел "Народный участковый — 2019" и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового уполномоченного полиции. Голосование будет проходить с 7 по 16 октября включительно», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Новосибирск на конкурсе представляют победительница прошлогоднего онлайн-голосования Евгения Елагина из отдела полиции № 10 «Советский», Евгений Шиков и Владимир Сердюченко из отдела полиции № 4 «Калининский», Ольга Толмачёва из отдела полиции № 2 «Железнодорожный» и Дмитрий Руснак из отдела полиции № 3 «Заельцовский». Конкуренцию им также составляют Алик Мурадов и Алексей Комаровский из отдела полиции по Чановскому району, Сергей Давыдов из отдела полиции по Черепановскому району,  Станислав Фишер из межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» и Николай Сальников из межмуниципального отдела полиции «Карасукский».

В полиции напомнили, что победитель регионального онлайн-голосования будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдёт также в форме интерактивного опроса на официальном интернет-сайте МВД России.

В конкурсе принимают участие (слева направо) Сергей Давыдов, Евгения Елагина, Станислав Фишер&nbsp;&nbsp;

В конкурсе принимают участие (слева направо) Сергей Давыдов, Евгения Елагина, Станислав Фишер  

Николай Сальников, Алик Мурадов и Дмитрий Руснак

Николай Сальников, Алик Мурадов и Дмитрий Руснак

Евгений Шиков, Ольга Толмачёва, Владимир Сердюченко и Алексей Комаровский

Евгений Шиков, Ольга Толмачёва, Владимир Сердюченко и Алексей Комаровский

Как вы считаете, кто из этих полицейских достоин победы в конкурсе «Народный участковый — 2019»?

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      КОММЕНТАРИИ (15)

      7 окт 2019 в 10:44

      это уже ни в какие ворота такое шоу... Или это нам для разогрева страстей тут?

      вопрос
      7 окт 2019 в 10:42

      Когда будет онлайн голосование на выбор лучшего директора чопа?

      Фото пользователя
      7 окт 2019 в 10:41

      Буду голосовать за участкового на Богаткова.