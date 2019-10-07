Десятка лучших: новосибирцев попросили выбрать народного участкового

В Новосибирской области начался второй этап онлайн-голосования за самого достойного участкового полицейского.
На победу в областном конкурсе «Народный участковый — 2019» претендуют десять кандидатов, которые стали лучшими по итогам первого этапа.
Голосование проходит на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел "Народный участковый — 2019" и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового уполномоченного полиции. Голосование будет проходить с 7 по 16 октября включительно», — сообщили в пресс-службе областной полиции.
Новосибирск на конкурсе представляют победительница прошлогоднего онлайн-голосования Евгения Елагина из отдела полиции
В полиции напомнили, что победитель регионального онлайн-голосования будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдёт также в форме интерактивного опроса на официальном интернет-сайте МВД России.