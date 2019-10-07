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Мотоциклист врезался в Nissan на перекрёстке улицы Авиастроителей — пострадали двое

Мотоциклиста и несовершеннолетнего пассажира после аварии госпитализировали

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В аварии пострадал мотоциклист и его пассажир

В аварии пострадал мотоциклист и его пассажир

Сегодня ранним утром мотоциклист врезался в Nissan AD — в аварии пострадал мотоциклист и его пассажир.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 4:20 на перекрёстке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.

«Водитель 1997 года рождения на мотоцикле "ИЖ" двигался по улице 25 лет Октября в сторону улицы Республиканская, в пути следования произошло столкновение с автомобилем Nissan AD, водителем 1995 года рождения, который двигался в сторону Театральной», — рассказал Савченков.

В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали двое — мотоциклист получил сотрясение и закрытый перелом правой голени, а несовершеннолетнего пассажира госпитализировали с переломом правой голени. 

Мотоциклисты регулярно попадают в аварии в Новосибирске. Так, например, в начале сентября в Кировском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: молодая пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с «Тойотой» в жилмассиве «Просторный». 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    cerb
    7 окт 2019 в 09:04

    "..на мотоцикле ИЖ"
    попал в петлю времени - выскочил сюда из 1982 года, увидел иномарку первый раз в жизни и офигел..