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Дороги и транспорт

На Большевистской собралась 4-километровая пробка — водители стоят в ней уже час

Читатели сообщили, что пробку спровоцировал светофор

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4-километровая пробка растянулась от остановки «Храм Михаила Архангела» до «Разъезда Иня»

4-километровая пробка растянулась от остановки «Храм Михаила Архангела» до «Разъезда Иня»

С утра водители встали в длинную пробку на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска — 4-километровая пробка растянулась от остановки «Храм Михаила Архангела» до «Разъезда Иня».

Как сообщила корреспонденту НГС читательница Людмила, она попала в пробку на подъезде к съезду с Бугринского моста в 7:00. 

«С 7 утра пробка от метро до храма. Долго над нами будут издеваться? Неужели нельзя перенастроить светофор? Только по всему городу безграмотно понастроили островков», — пожаловалась она.

Скорость движения на участке не превышает 7 километров в час

Скорость движения на участке не превышает 7 километров в час

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается у остановки «Храм Михаила Архангела» и тянется до начала Первомайского района. Скорость движения на участке не превышает 7 километров в час.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать, будут ли власти предпринимать какие-то меры, чтобы избавиться от пробки у съезда Бугринского моста.

В Новосибирске часто собираются большие пробки. Так, например, в конце сентября жители города попали на Бердском шоссе в пробку, протяжённость которой более 5 километров.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    7 окт 2019 в 08:04

    Стаять вам фсем - не перестаять. Я рат. А вы хоть абассытись.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 08:03

    Сегодня ДР Путина, а они ноют о пробках. Как это неприятно.