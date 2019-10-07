На Большевистской собралась 4-километровая пробка — водители стоят в ней уже час

С утра водители встали в длинную пробку на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска — 4-километровая пробка растянулась от остановки «Храм Михаила Архангела» до «Разъезда Иня».
Как сообщила корреспонденту НГС читательница Людмила, она попала в пробку на подъезде к съезду с Бугринского моста в 7:00.
«С 7 утра пробка от метро до храма. Долго над нами будут издеваться? Неужели нельзя перенастроить светофор? Только по всему городу безграмотно понастроили островков», — пожаловалась она.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается у остановки «Храм Михаила Архангела» и тянется до начала Первомайского района. Скорость движения на участке не превышает 7 километров в час.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать, будут ли власти предпринимать какие-то меры, чтобы избавиться от пробки у съезда Бугринского моста.
В Новосибирске часто собираются большие пробки. Так, например, в конце сентября жители города попали на Бердском шоссе в пробку, протяжённость которой более 5 километров.