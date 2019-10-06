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Гидранты не сработали: на Сухарной сгорел центр помощи погорельцам. Он продолжит собирать вещи

В огне сгорели вещи, которые собирали для многодетных, бедных семей и пострадавших в пожаре

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Огонь спалил дотла всё здание центра и ещё несколько частных домов вокруг&nbsp;

Огонь спалил дотла всё здание центра и ещё несколько частных домов вокруг 

В Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался Центр помощи многодетным и малоимущим семьям. Его директор объявил о том, что он продолжит собирать вещи.

Крупный пожар произошёл вечером в пятницу, 4 октября, — огонь охватил несколько частных домов. Пламя распространилось на социальный центр помощи пожилым людям, многодетным и одиноким матерям «Источник жизни» на Сухарной, 148. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся — в итоге всё сгорело, рассказал корреспонденту НГС директор центра Максим Филатов. 

«Сгорело 200 квадратов, в целом — всё имущество. Там никто не живёт. Мы собирали вещи там, чтобы потом наши волонтёры разбирали и отдавали семьям многодетным, одиноким и тем, кто после пожара. <...> Нам нужна, конечно, помощь, потому что то, чем мы занимались — несколько тысяч человек одели, обули... Люди звонят, вещи везут, а везти некуда. Даже сейчас, хоть там и всё сгорело, я хочу поставить туда контейнер и продолжать собирать вещи, чтобы собирать многодетным семьям», — пояснил  Максим Филатов.

Пожар вспыхнул вечером 4 октября предположительно из-за неисправной проводки&nbsp;

Пожар вспыхнул вечером 4 октября предположительно из-за неисправной проводки 

По словам директора, причина пожара — в неисправной электропроводке в котельной социального центра. Но он отмечает, что проводка там новая. «Один [пожарный] расчёт приехал, тушил громадное здание. Я почувствовал, будто я в деревне живу. Сухарка, может, и деревня, но она находится в центре Новосибирска почти. Воды в гидрантах не было. Я в это время лежал с болями, и когда выбежал — там был сильнейший пожар. Выбежали, к сожалению, одежду успели надеть, а обувь нет», — вспоминает он. 

В группе центра во «ВКонтакте» объявили сбор средств для восстановления центра. 

Центр собирал вещи для бедных, многодетных семей и пострадавшим от пожара&nbsp;

Центр собирал вещи для бедных, многодетных семей и пострадавшим от пожара 

В пятницу произошёл другой крупный пожар — у вокзала «Новосибирск-Главный» загорелись два склада

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    elka
    6 окт 2019 в 18:41

    Нижнее белье нужно б/у?есть и много.

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 18:35

    Расчетный счет добавьте в статью, я помогу погорельцам. Занимаюсь благотворительностью.

    Ёлка кукарекало-с-приплясом
    6 окт 2019 в 18:58

    Куда нести одежду?адрес где?