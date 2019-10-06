Гидранты не сработали: на Сухарной сгорел центр помощи погорельцам. Он продолжит собирать вещи

Огонь спалил дотла всё здание центра и ещё несколько частных домов вокруг Фото: НРБОО «Источник жизни» / vk.com

В Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался Центр помощи многодетным и малоимущим семьям. Его директор объявил о том, что он продолжит собирать вещи. Крупный пожар произошёл вечером в пятницу, 4 октября, — огонь охватил несколько частных домов. Пламя распространилось на социальный центр помощи пожилым людям, многодетным и одиноким матерям «Источник жизни» на Сухарной, 148. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся — в итоге всё сгорело, рассказал корреспонденту НГС директор центра Максим Филатов.

«Сгорело 200 квадратов, в целом — всё имущество. Там никто не живёт. Мы собирали вещи там, чтобы потом наши волонтёры разбирали и отдавали семьям многодетным, одиноким и тем, кто после пожара. <...> Нам нужна, конечно, помощь, потому что то, чем мы занимались — несколько тысяч человек одели, обули... Люди звонят, вещи везут, а везти некуда. Даже сейчас, хоть там и всё сгорело, я хочу поставить туда контейнер и продолжать собирать вещи, чтобы собирать многодетным семьям», — пояснил Максим Филатов.

Пожар вспыхнул вечером 4 октября предположительно из-за неисправной проводки Фото: НРБОО «Источник жизни» / vk.com

По словам директора, причина пожара — в неисправной электропроводке в котельной социального центра. Но он отмечает, что проводка там новая. «Один [пожарный] расчёт приехал, тушил громадное здание. Я почувствовал, будто я в деревне живу. Сухарка, может, и деревня, но она находится в центре Новосибирска почти. Воды в гидрантах не было. Я в это время лежал с болями, и когда выбежал — там был сильнейший пожар. Выбежали, к сожалению, одежду успели надеть, а обувь нет», — вспоминает он.

В группе центра во «ВКонтакте» объявили сбор средств для восстановления центра.

Центр собирал вещи для бедных, многодетных семей и пострадавшим от пожара Фото: НРБОО «Источник жизни» / vk.com