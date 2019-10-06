Новосибирский пловец взял две медали на Кубке мира в Венгрии

Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Будапеште — две золотые взял 27-летний новосибирец Владимир Морозов.



По данным «Матч ТВ», Морозов пришёл первым на дистанции 50 метров на спине — за 24,70 секунды и на дистанции 100 метров вольным стилем — за 47,99 секунды, обогнав пловцов из Венгрии, Японии и других стран.

Медали для России также завоевали пловцы Владислав Гринёв (серебро), Мария Каменева (серебро), Вероника Андрусенко (золото) и сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринёва и Михаила Вековищева (серебро).