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Новосибирский пловец взял две медали на Кубке мира в Венгрии

Владимир Морозов приплыл первым сразу на двух дистанциях

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Владимир Морозов завоевал для России сразу две золотые медали&nbsp;

Владимир Морозов завоевал для России сразу две золотые медали 

Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Будапеште — две золотые взял 27-летний новосибирец Владимир Морозов.

По данным «Матч ТВ», Морозов пришёл первым на дистанции 50 метров на спине — за 24,70 секунды и на дистанции 100 метров вольным стилем — за 47,99 секунды, обогнав пловцов из Венгрии, Японии и других стран.

Медали для России также завоевали пловцы Владислав Гринёв (серебро), Мария Каменева (серебро), Вероника Андрусенко (золото) и сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринёва и Михаила Вековищева (серебро). 

Кубок мира по плаванию ФИНА — серия международных соревнований по плаванию в коротких 25-метровых бассейнах, организованных Международной федерацией плавания ФИНА. Все соревнования проводят в формате предварительных заплывов/финалов, кроме дистанций на 800 метров и 1500 метров вольным стилем. Встречи проходят в течение двух дней с предварительными заплывами утром и финалом вечером. В настоящее время победители отдельно среди мужчин и женщин по итогам выступлений на всех этапах серии, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получают призовые — $150 000, $100 000 и $50 000 соответственно. Четвёртый этап Кубка мира проходит в Будапеште (Венгрия), он завершится 6 октября. 

В августе Владимир Морозов установил новый рекорд Кубка мира в Сингапуре — он проплыл 100-метровку за 47 секунд.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость2019
    6 окт 2019 в 17:03

    Откуда эта информация берётся? Он когда в последний раз в Кольцово то был ? Если он только в нсо родился и это повод для новостей ?

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 16:57

    Молодец Вовка... Лично тренеровал его...

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 17:23

    О! Нада буит пошариццо по венгрским сайтам пазырить на ихних мужуков, вдрук там чокаво синпатишное затёрлося среди общей массы....Хе....