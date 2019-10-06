Новосибирский пловец взял две медали на Кубке мира в Венгрии

Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Будапеште — две золотые взял 27-летний новосибирец Владимир Морозов.
По данным «Матч ТВ», Морозов пришёл первым на дистанции 50 метров на спине — за 24,70 секунды и на дистанции 100 метров вольным стилем — за 47,99 секунды, обогнав пловцов из Венгрии, Японии и других стран.
Медали для России также завоевали пловцы Владислав Гринёв (серебро), Мария Каменева (серебро), Вероника Андрусенко (золото) и сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринёва и Михаила Вековищева (серебро).
Кубок мира по плаванию ФИНА — серия международных соревнований по плаванию в коротких 25-метровых бассейнах, организованных Международной федерацией плавания ФИНА. Все соревнования проводят в формате предварительных заплывов/финалов, кроме дистанций на 800 метров и 1500 метров вольным стилем. Встречи проходят в течение двух дней с предварительными заплывами утром и финалом вечером. В настоящее время победители отдельно среди мужчин и женщин по итогам выступлений на всех этапах серии, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получают призовые —
В августе Владимир Морозов установил новый рекорд Кубка мира в Сингапуре — он проплыл 100-метровку за 47 секунд.