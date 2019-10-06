Ушёл из хостела и не вернулся: в Новосибирске три дня ищут пропавшего туриста

Мужчина ушёл из хостела на улице Семьи Шамшиных и не вернулся

В Новосибирске объявили в розыск Ивана Кучера — он приехал на несколько дней и потерялся 3 октября.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк». По словам волонтёров, 3 октября 24-летний Иван ушёл из дома по улице Семьи Шамшиных и не вернулся. Корреспонденту НГС уточнили, что он приехал из другого города и поселился в хостеле. Подробности пропажи пока не раскрывают.

Рост Ивана 173 сантиметра, телосложение худощавое, русые волосы и короткая стрижка. На нём была чёрная кофта, футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белыми вставками.