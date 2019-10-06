Ушёл из хостела и не вернулся: в Новосибирске три дня ищут пропавшего туриста

В Новосибирске объявили в розыск Ивана Кучера — он приехал на несколько дней и потерялся 3 октября.
Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк». По словам волонтёров, 3 октября 24-летний Иван ушёл из дома по улице Семьи Шамшиных и не вернулся. Корреспонденту НГС уточнили, что он приехал из другого города и поселился в хостеле. Подробности пропажи пока не раскрывают.
Рост Ивана 173 сантиметра, телосложение худощавое, русые волосы и короткая стрижка. На нём была чёрная кофта, футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белыми вставками.
Если вам что-либо известно об Иване, сообщите в полицию по номеру: 112, в ПСО «Маяк» по телефону: +7 951 393–09–11 или в редакцию НГС: +7 923 157–00–00.
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