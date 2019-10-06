«Не нравится учитель — сними его на видео»: читатели НГС — о престиже современных педагогов

Многие удивляются, что заставляет учителей оставаться в школах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

НГС выпустил колонку молодого учителя истории и обществознания Степана Кошкарёва — он честно рассудил о том, насколько непрестижна его профессия, какая зарплата у педагогов на самом деле и с какими трудностями сегодня сталкиваются молодые специалисты. НГС публикует самые горячие комментарии к колонке, в которых рассуждают о том, что ждёт учителей, родителей и детей в будущем. Из Новосибирска

«В цивилизованных странах учитель — престижная и достаточно высокооплачиваемая работа (уровень жизни чуть выше среднего). У нас с ног на голову: медики и преподаватели вынуждены идти в продавцы ради повышения уровня зарплаты. Вот такой прорыв».



Мама из другого поколения

«Уходят учителя не из-за зарплаты (ни одного бедного учителя не знаю), а оттого, что престиж этой профессии опустили ниже плинтуса. Нас учили уважать учителя, а сейчас любая полуграмотная, но наглая мамаша может нахамить учителю, и ребёнка своего она воспитывает соответственно. Учитель стал бесправен, и дети от этого наглеют так, что не у каждого взрослого могут выдержать нервы. Его увольняют, а наглые недоумки (они же дети) радуются, и это уже стало в порядке вещей. Не нравится учитель — доведи его до белого каления, а дружок всё снимет на телефон, причём именно ту часть конфликта, которая нужна. Защитите учителей, дайте им и школе больше прав!».

Совсем вредная «Люди (учителя) хотят жить, а не выживать. Именно поэтому ситуация с квалифицированными специалистами в школе будет только усугубляться. Уходят даже те, кто был предан своей профессии годы... Уходят со слезами на глазах. И, честно сказать, правильно делают».

Неочевидность «Мне кажется, пока "учителя-терпилы", готовые пахать неистово за 19 500 в месяц плюс проверку тетрадок до ночи за пять рублей в час, уровень образования останется на днище. Учитель должен иметь достоинство, не просто, что вот, он старше, к нему обращаются на "Вы" 30 человек, вау. Чаще всего — [это] согласные и очень забитые люди, у которых не очень полезно учиться».



Наледра

«Хорошая, умная статья с попыткой анализа проблем в школе, но эти проблемы всегда тесно связаны с проблемами в обществе. Обратите внимание на то, что средняя зарплата в образовании имеет более приличный вид, нежели зарплата отдельных индивидуумов. Зарплата некоторых сотрудников необъяснимо высока, хотя они не звёзды, то есть сама система распределения денег допускает эти диспропорции. Тема, которую автор тактично обошёл, — качество подготовки молодых специалистов: преподаватели математики, не умеющие работать с дробями, и преподаватели языка, пишущие с ошибками, — это уже не анекдот, а реалии наших школ. Прежде чем выпускать молодого специалиста в классы, ему не мешает сдать экзамен на знание дисциплины, которую он намерен преподавать. Повышать зарплату же всем без оглядки, независимо от качества знаний и навыков самообразования, не вижу смысла». Пушистый хвост

«У меня учительская категория. Три года просто пахала: олимпиады, конкурсные сочинения, повышение квалификации, шесть уроков в день, горы тетрадей, двоечники на каникулах ходят исправляют, родители звонят, нервы мотают: "Почему домашнее задание сразу же на уроке в электронный журнал не вносится?", в выходные звонят: "А как делать упражнение?". Точкой невозврата стало появление пьяного агрессивного папаши на урок. Очень хотелось послать его на три буквы. Дорогие родители! В своём большинстве вы даже не представляете, насколько вы задолбали учителей — и молодых, и с огромным опытом. Именно родители учеников — самая неадекватная прослойка общества. Достаточно трёх-четырёх таких мамаш на класс — и всё, развязывается война. А по-честному, в образовании сейчас катастрофические проблемы, и света долго ещё не будет видно. Не питайте иллюзий».



Гость

«С 1 сентября впервые за много лет учителям увеличили оклады (мэрия выпустила соответствующее постановление в сентябре. — Прим. ред.). Не помню точные суммы, но у меня, педагога с высшей категорией, рублей на 80, а стимулирующие надбавки сняли. В результате зарплаты уменьшились. Красота: и оклады учителям повысили, и экономия получилась!».

Акация

«Многие работники из других сфер могут пожаловаться на большую нагрузку, неуважение на работе, маленькую зарплату, которую не повышают. Видимо, всё общество больно, а люди с профессией, где с людьми работают, всегда на амбразуре»

Андрей

«Вот ещё один думает, что счастье в деньгах, что высокий уровень зарплаты решит все вопросы в отрасли. Наивный. Имхо, проблема в деградации общественных интересов. И проблема эта имеет длинную историю и глубокие корни». Дама с собачкой

«Увы, а ситуация с учителями, боюсь, не изменится уже. Всё держится на энтузиазме представителей старой школы и на их желании к пенсии в три копейки добавить еще три копейки учительской зарплаты. Легко можно понять, что ни один здоровый и уверенный в себе человек не пойдёт работать в школу и, например, вести всю бумажную волокиту, работать с классом в 30 человек и успокаивать родителей за 1000–2000 в месяц. А ещё уроки, мониторинги, концерты и прочий экшн. Да, все учителя теоретически могут уйти в бизнес, повыходить замуж за всё семейство Прохоровых и Абрамовичей, но кто останется учить наших детей, когда уйдёт поколение пенсионеров? Те, об кого не до конца вытерли ноги и у кого не останется чувства самоуважения? Домашнее обучение, как при царе?».

