«Отрыв от земли — и восторг»: новосибирец поднял в небо на параплане детей, переживших рак

Новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в небо детей, которые перенесли рак.

Как рассказали корреспонденту НГС в парапланерном клубе «Вектор», 5 октября на парадроме под Бердском на параплане подняли в небо восьмерых детей 6-13 лет — все они перенесли онкологию, и в качестве реабилитации им устроили полёт с опытным инструктором.

«Мы уже много лет сотрудничаем с новосибирским Фондом "Защити жизнь", и каждый раз при полётах на параплане дети испытывают яркие эмоции. "Восторг, здорово, драйв, адреналин, круто", — примерно такие слова приходят в голову участникам после полёта», — рассказал Александр Орлов. Он добавил, что полёты на параплане помогают детям вернуться к жизни и забыть длительное и тяжёлое лечение в больнице.