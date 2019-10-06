«Отрыв от земли — и восторг»: новосибирец поднял в небо на параплане детей, переживших рак

Новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в небо детей, которые перенесли рак.
Как рассказали корреспонденту НГС в парапланерном клубе «Вектор», 5 октября на парадроме под Бердском на параплане подняли в небо восьмерых детей 6-13 лет — все они перенесли онкологию, и в качестве реабилитации им устроили полёт с опытным инструктором.
«Мы уже много лет сотрудничаем с новосибирским Фондом "Защити жизнь", и каждый раз при полётах на параплане дети испытывают яркие эмоции. "Восторг, здорово, драйв, адреналин, круто", — примерно такие слова приходят в голову участникам после полёта», — рассказал Александр Орлов. Он добавил, что полёты на параплане помогают детям вернуться к жизни и забыть длительное и тяжёлое лечение в больнице.
«Как сказал Матвей, самый страшный, но скорее самый неожиданный, момент, — это резкий рывок и отрыв от земли. А потом восторг и восхищение», — привели в «Векторе» слова мамы одного из подопечных фонда «Защити жизнь» Матвея Екатерины Леоновой. «Сперва сыну было страшно, он — самый маленький, и должен был лететь последним. Но после того, как все ребята полетали, тоже решился и пошёл», — рассказала мама Паши Бетехтина Ольга.
Александр Орлов нередко устраивает благотворительные полёты на параплане — однажды он поднял в небо людей в инвалидных креслах.