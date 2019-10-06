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«Отрыв от земли — и восторг»: новосибирец поднял в небо на параплане детей, переживших рак

Такой полёт должен помочь им забыть тяжёлое лечение в больницах

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Полёты на параплане устроили ребятам, чтобы помочь им забыть ужасы перенесённой болезни&nbsp;

Полёты на параплане устроили ребятам, чтобы помочь им забыть ужасы перенесённой болезни 

Новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в небо детей, которые перенесли рак.

Как рассказали корреспонденту НГС в парапланерном клубе «Вектор», 5 октября на парадроме под Бердском на параплане подняли в небо восьмерых детей 6-13 лет — все они перенесли онкологию, и в качестве реабилитации им устроили полёт с опытным инструктором.

«Мы уже много лет сотрудничаем с новосибирским Фондом "Защити жизнь", и каждый раз при полётах на параплане дети испытывают яркие эмоции. "Восторг, здорово, драйв, адреналин, круто", — примерно такие слова приходят в голову участникам после полёта», — рассказал Александр Орлов. Он добавил, что полёты на параплане помогают детям вернуться к жизни и забыть длительное и тяжёлое лечение в больнице.

Полёты устроили на специальной площадке под Бердском&nbsp;

Полёты устроили на специальной площадке под Бердском 

Каждый ребёнок поднимался в небо с опытным парапланеристом&nbsp;

Каждый ребёнок поднимался в небо с опытным парапланеристом 

Ребят снимали на экшн-камеры&nbsp;

Ребят снимали на экшн-камеры 

«Как сказал Матвей, самый страшный, но скорее самый неожиданный, момент, — это резкий рывок и отрыв от земли. А потом восторг и восхищение», — привели в «Векторе» слова мамы одного из подопечных фонда «Защити жизнь» Матвея Екатерины Леоновой. «Сперва сыну было страшно, он — самый маленький, и должен был лететь последним. Но после того, как все ребята полетали, тоже решился и пошёл», — рассказала мама Паши Бетехтина Ольга.

Полёты устроили восьмерым ребятам, самому маленькому — всего шесть лет&nbsp;&nbsp;

Полёты устроили восьмерым ребятам, самому маленькому — всего шесть лет  

Ребята остались в восторге, говорят их родители&nbsp;

Ребята остались в восторге, говорят их родители 

После полётов каждому вручили сладкие подарки&nbsp;

После полётов каждому вручили сладкие подарки 

Акцию устроил&nbsp;парапланерный клуб «Вектор» вместе с фондом «Защити жизнь»

Акцию устроил парапланерный клуб «Вектор» вместе с фондом «Защити жизнь»

Александр Орлов нередко устраивает благотворительные полёты на параплане — однажды он поднял в небо людей в инвалидных креслах

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    6 окт 2019 в 13:07

    Мне коллега предлагал лететь с ним в тандеме.
    он сзади....😹

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 13:06

    спасибо мужиг.с такой подготовкой может директор трудоустроит тебя в чоп.

    6 окт 2019 в 13:07

    Какие молодцы, что устроили ребятам такое приключение!!! жаль только что в таком возрасте уже болеют онкологией...