ГИБДД ищет водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал

Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска — водитель сбил пешехода и скрылся.
ДТП произошло вечером 5 октября. По данным пресс-службы областного ГУ МВД России, неизвестный водитель сбил пешехода у дома на Кедровой, 71, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался до приезда скорой.
По предположениям полицейских, водитель ехал на грузовой «Газели» со стороны 1-го Мочищенского шоссе в сторону Кубовой. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские проводят мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места ДТП, а также устанавливают личность погибшего мужчины. Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам: 232-23-51, 232-23-21», — добавили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:50: В пресс-службе областной ГИБДД выяснили, что в ДТП виноват водитель не «Газели», а минивэна, предположительно — это «Тойота Ипсум» без заднего бампера. Он двигался из города. Поиски водителя продолжаются.
Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В Новосибирске продолжают искать виновника другого ДТП — он скрылся после того, как сбил женщину на Затулинке.