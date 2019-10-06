ГИБДД ищет водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал

Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска — водитель сбил пешехода и скрылся.

ДТП произошло вечером 5 октября. По данным пресс-службы областного ГУ МВД России, неизвестный водитель сбил пешехода у дома на Кедровой, 71, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался до приезда скорой.

По предположениям полицейских, водитель ехал на грузовой «Газели» со стороны 1-го Мочищенского шоссе в сторону Кубовой. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские проводят мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места ДТП, а также устанавливают личность погибшего мужчины. Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам: 232-23-51, 232-23-21», — добавили в пресс-службе ведомства.