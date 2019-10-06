Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Происшествия

ГИБДД ищет водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал

Очевидцев просят позвонить в полицию

Поделиться

3 574
18 Обсудить
Полицейские ищут очевидцев происшествия на Кедровой&nbsp;

Полицейские ищут очевидцев происшествия на Кедровой 

Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска — водитель сбил пешехода и скрылся.

ДТП произошло вечером 5 октября. По данным пресс-службы областного ГУ МВД России, неизвестный водитель сбил пешехода у дома на Кедровой, 71, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался до приезда скорой. 

По предположениям полицейских, водитель ехал на грузовой «Газели» со стороны 1-го Мочищенского шоссе в сторону Кубовой. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские проводят мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места ДТП, а также устанавливают личность погибшего мужчины. Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам: 232-23-51, 232-23-21», — добавили в пресс-службе ведомства. 

Обновлено в 12:50: В пресс-службе областной ГИБДД выяснили, что в ДТП виноват водитель не «Газели», а минивэна, предположительно — это «Тойота Ипсум» без заднего бампера. Он двигался из города. Поиски водителя продолжаются. 

Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В Новосибирске продолжают искать виновника другого ДТП — он скрылся после того, как сбил женщину на Затулинке

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпрозыск

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Гость
    6 окт 2019 в 12:03

    Уберите уже троллей юродивых с сайта.Эти недоноски даже трагические происшествия (комментируют)

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 11:58

    где фото?нам в чопе интересна пасматреть фото!

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 11:57

    сейчас в чопе нам уже раздали ориентировки,у нас чопы по всему городу.заметим - примем меры к задержанию.