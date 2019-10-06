29-летний защитник «Сибири» умер от рака

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года.

Первая информация о смерти хоккеиста появилась вчера, но её опровергли клубы «Сибирь» и «Авангард». Сегодня, 6 октября, её всё же подтвердила Федерация хоккея России на своём официальном сайте, а также «Сибирь» в своей группе «ВКонтакте».

«В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за "Авангард-2", "Омских ястребов", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь". Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — сообщили в пресс-службе ФХР.