29-летний защитник «Сибири» умер от рака

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года.
Первая информация о смерти хоккеиста появилась вчера, но её опровергли клубы «Сибирь» и «Авангард». Сегодня, 6 октября, её всё же подтвердила Федерация хоккея России на своём официальном сайте, а также «Сибирь» в своей группе «ВКонтакте».
«В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за "Авангард-2", "Омских ястребов", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь". Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — сообщили в пресс-службе ФХР.
Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» из омского «Авангарда» весной 2018 года, но уже в августе врачи диагностировали у 28-летнего хоккеиста злокачественную опухоль позвоночника. Причиной развития рака могла стать травма во время игры.
Вскоре после новости болельщики начали собирать деньги, чтобы помочь Мнацяну, а коллеги провели благотворительные матчи — деньги пошли на оплату лечения в Германии. Спустя полгода лечения Самвел сообщил, что планирует продолжить спортивную карьеру после выздоровления.