Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Спорт

29-летний защитник «Сибири» умер от рака

Он боролся с болезнью больше года — и планировал вернуться в спорт

Поделиться

2 451
5 Обсудить
Самвелу Мнацяну было 29 лет

Самвелу Мнацяну было 29 лет

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян умер от рака — он боролся с тяжёлой болезнью больше года.

Первая информация о смерти хоккеиста появилась вчера, но её опровергли клубы «Сибирь» и «Авангард». Сегодня, 6 октября, её всё же подтвердила Федерация хоккея России на своём официальном сайте, а также «Сибирь» в своей группе «ВКонтакте».

«В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за "Авангард-2", "Омских ястребов", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь". Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — сообщили в пресс-службе ФХР.

Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» из омского «Авангарда» весной 2018 года, но уже в августе врачи диагностировали у 28-летнего хоккеиста злокачественную опухоль позвоночника. Причиной развития рака могла стать травма во время игры.

Вскоре после новости болельщики начали собирать деньги, чтобы помочь Мнацяну, а коллеги провели благотворительные матчи — деньги пошли на оплату лечения в Германии. Спустя полгода лечения Самвел сообщил, что планирует продолжить спортивную карьеру после выздоровления.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирьонкологияхоккей

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Джек
    6 окт 2019 в 10:50

    Очень жаль..
    НГС, не пускайте троллей в эту тему.

    I LOVE NGS
    6 окт 2019 в 10:49

    Соболезнования родным и близким...

    uiyyu
    6 окт 2019 в 10:50

    Скоро все умрут если число машине будет снижено в 2е !
    А конкретно от рпка лёгких . Учёные оффициально предупрждали .