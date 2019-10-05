Почти 100 человек собрались в Кольцово, чтобы посоревноваться в езде по бездорожью на мотоциклах

«Эндуро — это дисциплина мотоспорта, езда на внедорожных мотоциклах. Она сочетает элементы триала, мотокросса, преодоление различных препятствий. Это что-то среднее между триалом, мотокроссом и фрирайдом. Сейчас это направление только набирает у нас популярность, в том числе потому, что появилось большое количество доступной техники», — рассказала спортсменка.

Как рассказала корреспонденту НГС представитель клуба «Эндуро 54» Юлия Сергеенко, эндуро — это езда по специальным спортивным трассам, которые заполнены разными препятствиями.

Сегодня, 5 октября, в Новосибирске прошел третий этап чемпионата Сибири по эндуро на мотоциклах «Тропа Бобра».

«В Сибирском регионе в этом году проходит первый чемпионат Сибири. [Первые два этапа] прошли в селе Лесное под Бийском и в Манжероке. В Новосибирске сегодня был заключительный этап, и по его итогам вручались награды не только по этой гонке, но и по этапу», — рассказала Юлия.

Кроме новосибирцев в гонке участвовали спортсмены из Красноярска, Томска, Кемерово, Бийска и Алтая

В соревнованиях участвовало около ста человек разного возраста, а также приехали люди из Красноярска, Томска, Кемерово, Бийска и Алтая.

«Был 91 участник. Заезды открывали по кроссовой трассе мотоциклы с колясками — они ехали не в зачет, это просто развлекательный элемент. Затем стартовали юниоры — это подростки до 16 лет, за ними класс «Новичок», «Любитель», «Спорт». Итого 4 призовых класса. Конечно, самый обширный [по количеству людей] — «Новичок», в «Спорте» меньше людей, и среднее количество "любителей"», — рассказала мотогонщица.

