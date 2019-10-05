ХК «Сибирь» опроверг новость о смерти больного раком экс-игрока

Хоккейный клуб «Сибирь» опроверг новость о смерти бывшего игрока Самвела Мнацяна — год назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Сегодня ХК «Авангард» сообщил в социальных сетях, что Самвел Мнацян умер, однако позже удалил пост.



«Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу и не муссировать тему», — написали представители «Сибири» в своей официальной группе «ВКонтакте».



Позже «Авангард» признал, что опубликовал непроверенную информацию.