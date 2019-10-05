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ХК «Сибирь» опроверг новость о смерти больного раком экс-игрока

Хоккеист Самвел Мнацян уже год лечится от онкологического заболевания

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Самвел Мнацян уже год лечится от онкологического заболевания

Самвел Мнацян уже год лечится от онкологического заболевания

Хоккейный клуб «Сибирь» опроверг новость о смерти бывшего игрока Самвела Мнацяна — год назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Сегодня ХК «Авангард» сообщил в социальных сетях, что Самвел Мнацян умер, однако позже удалил пост.

«Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу и не муссировать тему», — написали представители «Сибири» в своей официальной группе «ВКонтакте».

Позже «Авангард» признал, что опубликовал непроверенную информацию.

Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» из омского «Авангарда» весной 2018 года, но уже в августе врачи диагностировали у 28-летнего хоккеиста злокачественную опухоль позвоночника. Причиной развития рака могла стать травма во время игры.

Вскоре после новости болельщики начали собирать деньги, чтобы помочь Мнацяну, а коллеги провели благотворительные матчи — деньги пошли на оплату лечения в Германии. Спустя полгода лечения Самвел сообщил, что планирует продолжить спортивную карьеру после выздоровления.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    5 окт 2019 в 23:08

    Грустно это все и больно, когда этот дурацкий рак косит людей...Сил и огромного желания убить его -это Я Вам желаю, Самвел! Боритесь, пожалуйста ..

    Точняк
    5 окт 2019 в 23:12

    Большинству безразличны чужие люди.
    Но в глубине души каждого человека живет страх смерти.
    Отсюда этот морализм...

    болельщица
    5 окт 2019 в 23:02

    Самвэл, живи, пожалуйста, живи!!!! Мы все за тебя очень переживаем!