ХК «Сибирь» опроверг новость о смерти больного раком экс-игрока

Хоккейный клуб «Сибирь» опроверг новость о смерти бывшего игрока Самвела Мнацяна — год назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Сегодня ХК «Авангард» сообщил в социальных сетях, что Самвел Мнацян умер, однако позже удалил пост.
«Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу и не муссировать тему», — написали представители «Сибири» в своей официальной группе «ВКонтакте».
Позже «Авангард» признал, что опубликовал непроверенную информацию.
Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 5, 2019
Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» из омского «Авангарда» весной 2018 года, но уже в августе врачи диагностировали у 28-летнего хоккеиста злокачественную опухоль позвоночника. Причиной развития рака могла стать травма во время игры.
Вскоре после новости болельщики начали собирать деньги, чтобы помочь Мнацяну, а коллеги провели благотворительные матчи — деньги пошли на оплату лечения в Германии. Спустя полгода лечения Самвел сообщил, что планирует продолжить спортивную карьеру после выздоровления.