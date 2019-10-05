Авария случилась около 20 часов Фото: Владислав Савченков

Вечером 5 октября в Кировском районе водитель Toyota Ipsum сбил женщину. Об этом корреспонденту НГС рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков: «Около 20:10 водитель 51 года рождения двигался на автомобиле «Ипсум» по улице Петухова, со стороны Хилокской в сторону улицы Бородина. У дома 4/2 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Предположительно лет 30, которая получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал Савченков.

Женщину сбили недалеко от остановки Фото: Владислав Савченков

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