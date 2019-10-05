5 октября суббота
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Происшествия

Водитель «Тойоты» сбил пешехода недалеко от остановки в Кировском районе — женщина погибла

На месте работают сотрудники полиции

Поделиться

827
14 Обсудить
Авария случилась около 20 часов

Авария случилась около 20 часов

Вечером 5 октября в Кировском районе водитель Toyota Ipsum сбил женщину. Об этом корреспонденту НГС рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков: 

«Около 20:10 водитель 51 года рождения двигался на автомобиле «Ипсум» по улице Петухова, со стороны Хилокской в сторону улицы Бородина. У дома 4/2 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Предположительно лет 30, которая получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал Савченков. 

Женщину сбили недалеко от остановки

Женщину сбили недалеко от остановки

Если вы стали очевидцем этого происшествия или оказались на месте, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Вчера, 5 октября, на улице Виктора Уса женщина попала под автомобиль, который скрылся после ДТП — сейчас её сын ищет свидетелей аварии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпавария с погибшим

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    с богаткова
    5 окт 2019 в 22:08

    Посадить надо водителя. Надо отвечать за смерть пешеходов. исключений быть не должно.

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 22:07

    Соболезную, ориентировку по авто и водителю передам своим подчиненным.

    Гость
    5 окт 2019 в 22:20

    Сбивают на пешеходных переходах,такое ощущение,что охота на пешеходов идёт.